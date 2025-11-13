Trump–Epstein bağlantısı yeniden gündemde: Yeni e-postalar sızdırıldı

ABD Temsilciler Meclisi’nin denetim komitesindeki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein’a ait olduğu belirtilen yeni e-postalar yayınladı.

Cinsel suçlarla suçlanan ancak yargılanmadan önce cezaevinde intihar eden Epstein’ın, mesajlarında Donald Trump’ın suçlarından haberdar olduğunu yazdığı ileri sürülüyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, üç ayrı e-postada Epstein, suç ortağı Ghislaine Maxwell’e Trump’ın mağdurlardan biriyle “saatler geçirdiğini” iddia ediyor.

E-postaların ikisi, yazar Michael Wolff’a gönderilmiş ve Epstein’ın burada Trump hakkında “tabii ki kızlardan haberi vardı” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Ayrıca Epstein’ın, CNN’e verebileceği bir röportajda Trump’tan nasıl bahsetmesi gerektiği konusunda Wolff’tan tavsiye istediği de ortaya çıktı. Wolff’un yanıtı ise dikkat çekici:

“Bence bırak kendi kendine açığa çıksın. Eğer uçakta ya da evde bulunmadığını söylerse, bu sana daha sonra kullanabileceğin bir koz verir.”

“HALA HAVLAMAMIŞ KÖPEK TRUMP”

CNN’in aktardığı bir e-postada, Epstein’ın Nisan 2011’de Maxwell’e “Hâlâ havlamamış köpek Trump… Benimle evimde saatler geçirdi fakat hiç bahsetmedi” dediği belirtiliyor.

Bu ifade, Epstein’ın Trump’ın sessizliğine dikkat çektiğini gösteriyor.

Komite üyesi Demokrat Temsilci Robert Garcia, e-postaların yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Epstein kayıtlarını saklamaya çalıştığını öne sürdü:

“Trump ne kadar çok gizlemeye çalışırsa, biz de o kadar çok şey ortaya çıkarıyoruz. Bu e-postalar Beyaz Saray’ın başka neleri sakladığı ve Trump–Epstein ilişkisi hakkında ciddi sorular doğuruyor.”

The Guardian’a göre, Epstein soruşturması Meclis gündeminde daha da öne çıkabilir. Meclis, federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yasa tasarısını oylamaya hazırlanırken, yeni seçilen Temsilci Adelita Grijalva’nın yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Grijalva’nın göreve başlaması, Epstein soruşturmasıyla ilgili kayıtların tamamen açıklanmasını gündeme getirecek “af dilekçesi” için gereken 218. imzanın tamamlanmasını sağlayabilir.