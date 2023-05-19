Trump, Erdoğan’a ‘Aptal olma’ dediği mektubu başköşeye asmış!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 15:18

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:39

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Trump Kuleleri’nde Donald Trump’a ait ’45 Wine and Whiskey’ adlı bir mekan bulunuyor. Mekanda özel tariflerle hazırlanan kokteyllerin yanı sıra çok özel sıra dışı bir deneyim vadediliyor.

Britanya merkezli Guardian gazetesinin tanıtımına göreyse; mekan Trump’ın ‘narsist karakteri’nden payını fazlasıyla almış. Altın çerçevelerle duvarlara asılmış onlarca Trump fotoğrafı dışında Trump’a dair birçok farklı objeyi mekanda görmek mümkün. Bir de eski başkanın 2019’da Erdoğan’a gönderdiği mektubu...

Gazete Diken'de yer alan habere göre, New York Üniversitesi’nden öğretim üyesi Monica Marks’ın paylaşımına göre bu mektuba barın başköşesinde yer verilmiş.

Trump’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu desteğiyle Suriye’de giriştiği Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, operasyon hakkında mektup göndermişti.

"SİZİ DAHA SONRA ARAYACAĞIM"

Mektubuna “Gel anlaşalım” sözleriyle başlayan Trump, Erdoğan’a “Kabadayılık yapma, aptal olma” demiş, “Sizi daha sonra arayacağım” ifadesiyle de bitirmişti.

Erdoğan ise, Trump’ın gönderdiği mektup dolayısıyla ‘kırgın’ olduğunu söylemişti.