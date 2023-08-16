Trump, Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren 'çürütülemez' kanıtları olduğunu söyledi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 08:10

Güncelleme: 16.08.2023 - 08:10

Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Trump, "Georgia'da meydana gelen başkanlık seçimi sahtekarlığıyla ilgili büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı" ifadesini kullandı.

Trump, bahsettiği raporu pazartesi yerel saatle 11.00'de New Jersey'de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını bildirdi.

"Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli" yorumunda bulunan Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savundu.

TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

Dün gece yerel saatle gece yarısında, Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat eden iddianame kamuya açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

TRUMP'A AÇILAN DAVALAR

Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylemişti.

Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.

Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

MAHKEME, DOLAŞIMA GİREN TRUMP'A YÖNELTİLEN SUÇLARIN BULUNDUĞU BELGENİN GERÇEK OLMADIĞINI SAVUNDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde dördüncü davanın açıldığı Georgia eyaletindeki Fulton Bölge Mahkemesi, Trump'a yöneltilen suçlama başlıklarının bulunduğu belgenin dolaşıma girmesini "kaza" diye nitelerken, bunun yalnızca sistem testi için kullanılan "örnek kurmaca bir çalışma belgesi" olduğunu savundu.

Fulton Katipliği, dün gün içinde Reuters haber ajansının, Fulton Bölge Mahkemesinin internet sitesinde yayımlandığını ve daha sonra "bir açıklama yapılmadan" kaldırıldığını iddia ettiği iki sayfalık belgeyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu "kazayı" öğrenen Yüksek ve Sulh Ceza Mahkemeleri Fulton Bölge Katibi Che Alexander'ın söz konusu belgeyi derhal kaldırdığını ve ardından basını, gerçek olmayan "kurmaca" bir belgenin dolaşımda olduğu ve büyük jürinin hiçbir iddianameyi henüz iade etmediği yönünde bilgilendirdiği ifade edildi.

Büyük bir iddianamenin sisteme girilmesinde ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle sistemi test etmek üzere söz konusu belgenin yüklendiği belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki örnek çalışma belgesi, iddianame gibi görünen ancak aslında yalnızca kurmaca bir belge olan dosyanın listelenmesine yol açtı" denildi.

Belgede dava numarası ve dosyalama tarihi olduğundan "resmi bir şey olmuş gibi görünse de" belgede resmi bir imza ya da mühür olmadığı vurgusu yapılan açıklamada, belgenin sadece bir test örneği olduğu savunuldu.

Açıklamada, gerçek iddianamenin saatler sonra kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilirken, hadisenin yol açtığı karmaşanın farkında ve son derece etkin, doğru ve şeffaf bir şekilde çalışmaya kararlı olunduğu mesajına yer verildi.

Ancak dün sosyal medyada çokça paylaşılan 14 Ağustos 2023 tarihli, Trump'ın adı ve soyadının bulunduğu belgede yer alan suçlama başlıkları eski Başkan'a yöneltilenlerle birebir aynıydı.