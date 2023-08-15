Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suçlamalar yöneltildi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 08:04

Güncelleme: 15.08.2023 - 08:04

Georgia'nın Atlanta kentinde Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından eski Başkan'a yeni suçlamalar yöneltilen iddianame kamuya açıklandı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların da yer aldığı 13 suçlama yöneltildi.

Trump'ın yanı sıra iddianamede aralarında avukatları, kampanya ekibinden isimler ve eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimini kaybetti. Kaybettiği eyaletlerden biri de Georgia'ydı. Trump ve bu iddianamede suçlama yöneltilen diğer sanıklar, Trump'ın kaybettiğini kabul etmeyi reddettiler ve seçimin sonucunu yasa dışı bir şekilde Trump lehine değiştirmek için bilerek ve isteyerek bir komploya katıldılar. Bu komplo, Georgia'nın Fulton ve başka bölgelerinde ve diğer eyaletlerde iki veya daha fazla tehdit ve şantaj yoluyla menfaat elde etme faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik ortak bir plan ve amaç içeriyordu."

TRUMP'IN EKİBİNDEN TEPKİ

Büyük jürinin iddianameyle ilgili hazırlığına ilişkin basına haberlerin düşmeye başlamasının ardından Trump'ın kampanya ekibi, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'i hedef alan bir açıklama yayımladı.

Willis'in "kudurmuş bir partizan" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Tüm bu yozlaşmış Demokrat girişimleri başarısız olacak" ifadesine yer verildi.