Trump 'görüşüyoruz' dedi, İran yalanladı: Netanyahu'dan 'anlaşma' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, İran ile yapılacak muhtemel ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bugün erken saatlerde ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü kaydeden Netanyahu, Trump'ın "savaşta elde edilen askeri başarıları savaşın tüm hedeflerinin gerçekleştirileceği bir anlaşma için fırsat" olarak gördüğünü ileri sürerek "Böyle bir anlaşma çıkarlarımızı koruyacaktır" iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve ABD'nin İran'la görüşmeler yaptığını ve iki tarafın "önemli noktalarda mutabakata vardığını" söylemişti.

Trump, pazar günü gerçekleşen görüşmelerin pazartesi günü de devam edeceğini ve müzakerelerin verimli bir şekilde devam etmesi halinde çok yakında bir anlaşmaya varılacağını ileri sürmüştü.

Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Sözcüsü Bekayi, “ABD ile müzakere yapılmadı” açıklamasında bulunmuştu.