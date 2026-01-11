Trump Grönland dedi, milyarderler harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolüne girebileceğine dair açıklamalarından aylar sonra, dünyanın en zengin isimlerinin maden ve enerji potansiyeli yüksek adaya yönelik dikkat çekici yatırımlar yaptığı ortaya çıktı.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump’ın Grönland’ı satın alma fikrini ilk kez 2018 sonunda gündeme getirdiğini ve bu önerinin, Estée Lauder varisi Ronald Lauder’dan geldiğini söyledi.

Lauder’ın daha sonra Grönland’da zarar eden bir içme suyu şirketine yatırım yapması, ayrıca hidroelektrik santral projelerinde yer alması, Danimarka basınında siyasi nüfuz ve çıkar ilişkileri tartışmalarını beraberinde getirdi.

Jeff Bezos, Bill Gates ve Michael Bloomberg, 2019’dan bu yana Grönland’da yapay zekâ destekli maden arama yapan Kobold Metals şirketine yatırım yapan isimler arasında yer aldı.

Bu yatırımlar, Trump’ın Grönland’ı “satın alma” fikrini ilk kez gündeme getirmesinden yalnızca aylar sonra gerçekleşti.

OpenAI CEO’su Sam Altman, 2022’de Kobold Metals’e yatırım yaparken; teknoloji dünyasının bir diğer etkili ismi Peter Thiel, Grönland’da “özgürlük kenti” kurmayı hedefleyen Praxis adlı girişimi finanse etti.

“ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ”

Trump, bu hafta başında Grönland’la ilgili söylemini sertleştirerek, adanın kontrolünün “ulusal güvenlik açısından gerekli” olduğunu savundu. Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, “Grönland’a ihtiyacımız var” dedi.

Beyaz Saray danışmanı Stephen Miller’ın askeri müdahale ihtimalini dışlamaması, Avrupa’da tepkiyle karşılandı.

Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Grönland halkının egemenlik hakkına destek veren ortak açıklamalar yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise askeri seçeneğin “gerçekçi olmadığını” savundu.

Öte yandan Elon Musk, Grönland’ın ABD’ye katılmasını açıkça destekleyen isimlerden biri oldu.

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Grönland halkı isterse Amerika’nın bir parçası olmaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Trump, 2019 yazında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in bu fikri “absürt” olarak nitelendirmesinin ardından Danimarka’ya yapacağı resmi ziyareti iptal etmişti.

Trump, 2024 sonunda ise ABD’nin Grönland üzerindeki “mülkiyet ve kontrolünün mutlak bir gere” olduğunu savundu.