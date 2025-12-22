Trump, Grönland için özel temsilci atadı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 10:03:00
DHA
ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi, Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry'yi yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Trump paylaşımında, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğini kaydederek, “Jeff, müttefiklerimizin ve dünyanın güvenliğini sağlamak için ABD'nin çıkarlarını güçlü şekilde ileri taşıyacak” ifadesini kullandı.

