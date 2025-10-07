Trump: Hamas Erdoğan'a çok saygı duyuyor

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, "Gazze konusunda bence çok iyi gidiyoruz ve Hamas'ın çok önemli konularda anlaşmaya vardığını düşünüyorum" dedi.

"HAMAS SAYGI DUYUYOR"

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Kendisi harika biri. Çok sıkı çalışıyor. Çok güçlü bir adam ve bunu başarmak için çok ama çok uğraşıyor ve Hamas ona çok saygı duyuyor" dedi.

Trump, Gazze konusunda barış sağlanacağına inandığını söyleyerek, "Gazze büyük bir mesele ama bu gerçekten Orta Doğu'da barış demek. Şaşırtıcı olan şey ise her Arap ülkesinin, her Müslüman ülkenin, çevremizdeki her ülkenin bunu istiyor olması" şeklinde konuştu.