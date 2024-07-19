Trump, Hamas'ı tehdit etti: 'Çok büyük bedel ödersiniz...'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:51

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:51

Eski ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Parti adaylığını kabul ettiği konuşmasında, ABD rehinelerini tutan ülkelerin serbest bırakmamaları durumunda 'çok büyük bedel' ödeyeceğini belirtti.

Trump, 7 Ekim'de yaşanan olayların kendi döneminde olmayacağını ve 2020 seçimlerinin çalındığını iddia ederek Biden'ın 'barış dolu bir dünya' devraldığını savundu: "Tüm dünyaya söylüyorum: Rehinelerimizi geri istiyoruz ve ben göreve başlamadan önce geri dönmeliler, yoksa çok büyük bedel ödeyeceksiniz."

Trump, hangi rehinelerden bahsettiğini belirtmedi.

Dünya genelinde, Hamas tarafından Gazze'de tutulan sekiz Amerikalı da dahil olmak üzere, yanlış bir şekilde tutulan veya rehin alınan 60'tan fazla Amerikalı bulunuyor.

"MODERN TARİHİN EN UZUN KONGRE KONUŞMASI"

Perşembe günü, Trump'ın Pensilvanya'daki bir mitingde hayatına yönelik girişimden sonraki ilk konuşması olan bu konuşma, modern tarihin en uzun kongre konuşmalarından biri oldu ve yaklaşık 93 dakika sürdü.

Trump, 2020 seçimlerinin çalındığını, rakibinin ondan "barış dolu bir dünya" devraldığını ve suç oranlarının arttığını iddia ederek birçok yanlış beyanını tekrarladı.

SAVAŞLARI BİTİRME SÖZÜNÜ YİNELEDİ

Trump, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kendi döneminde gerçekleşmeyeceğini yineledi ve mevcut yönetimin yarattığı tüm uluslararası krizleri sona erdireceğini vaat etti. İran'ın nükleer programını kontrol altına almak için yeni bir anlaşma yapma eşiğinde olduğunu, ancak 2020 seçimlerini kaybettikten sonra bu fırsatın kaçtığını belirtti.

Trump, hayatına yönelik suikast girişiminden nasıl kurtulduğunu anlatarak, sadece "Tanrı'nın lütfuyla" hayatta olduğunu söyledi. Trump, suikast girişiminde ölen itfaiyeci Corey Comperatore'ye de saygılarını sundu.