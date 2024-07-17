Trump'a suikast girişiminin ardından... Kongre yakınlarında polis bir kişiyi vurarak öldürdü!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 01:01

Güncelleme: 17.07.2024 - 01:35

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edilmişti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ise ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddialarının "asılsız ve kötü niyetli" olduğunu bildirmişti.