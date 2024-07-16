Musk'ın Trump için 'bağış yapacağı' iddiası: ‘Her ay 45 milyon dolar…’

Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:39

Güncelleme: 16.07.2024 - 14:42

Wall Street Journal'ın yayınladığı habere göre Elon Musk'ın, Eski ABD Başkanı Donald Trump yanlısı yeni bir siyasi eylem komitesine (PAC) ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığı öne sürüldü.

WSJ’ye göre Musk, Donald Trump'ın başkanlık yarışını destekleyen America PAC grubuna bağış yapmaya, Temmuz ayında başlayacak. Ancak Tesla ve Neuralink şirketlerinin sahibi olan Musk, grubun Pazartesi günü yayınlanan ve grubun 8 milyon dolardan fazla bağış topladığını gösteren resmi beyanda yer almadı.

America PAC grubuna bağış yapanlar arasında Lonsdale Enterprises ve Winklevoss ikizleri de bulunuyor. Lonsdale 1 milyon dolar bağışta bulunurken, Cameron ve Tyler Winklevoss'un her biri 250 bin dolar katkıda bulundu.

MUSK YALANLADI

Dünyanın en zengin insanı ünvanını taşıyan Elon Musk, haberin yayınlamasından sonra sahibi olduğu sosyal medya sitesi X'te, WSJ’nin sahte haber paylaştığını ifade eden bir gönderi paylaştı.

Cumartesi günü Musk, Trump'ın bir kampanya mitingi sırasında kulağından vurulmasından saatler sonra, ABD başkanlık yarışında ilk kez Trump'ı açıkça destekledi.

Bu hamle Musk'ın sağcı siyasete kayışını pekiştirirken, Trump'a da 5 Kasım'daki seçimlerde Beyaz Saray'a dönme hedefinde önemli bir destekçi kazandırdı.