Orban'dan tarihi Trump mektubu: ‘Gelirse, arabulucu olur…’

Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:13

Güncelleme: 16.07.2024 - 14:15

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderlerine gönderdiği mektupta ABD'nin Cumhuriyetçi partisi başkan adayı Donald Trump'ın Kasım ayında seçilmesi halinde Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e hitaben yazılan ve tüm AB liderleriyle paylaşılan mektup, Orban'ın geçen hafta Trump'la yaptığı görüşme yanı sıra, Ukrayna, Rusya ve Çin liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından kaleme alındı.

Orban, yazdığı mektupta "Şunu kesinlikle ifade edebilirim ki (...) seçim zaferinden kısa bir süre sonra, (Trump) resmen göreve başlamayı beklemeyecektir ve hemen bir arabulucu olarak hareket etmeye hazır olacaktır. Bunun için detaylı olduğu kadar sağlam temellere dayanan planları var" sözleriyle AB’nin liderlerine seslendi.

ORBAN’IN ‘BARIŞ MİSYONU’

Uzun süredir Trump'ın destekçisi olan milliyetçi lider Orban, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralmasının ardından, geçtiğimiz iki hafta içinde kendi "barış misyonu" çerçevesinde Ukrayna, Rusya ve Çin başkentlerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.

AB liderleri, Orban'ın 27 üyeli AB adına konuşma yetkisi olmadığını ve sunduğu görüşlerin kendisine ait olduğunu vurgulayarak Orban'la arasına mesafe koydu.

Avrupa Komisyonu Pazartesi günü, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak yürüttüğü zıt siyasete karşılık olarak AB üyesi Macaristan’a yaptırım uyguladı.

Bazı AB hükümetleri de özel olarak Macaristan'daki bakanlık görüşmelerine, kendi hükümetlerinin bakanları yerine sadece üst düzey devlet memurlarını göndermeyi planlıyor. 63 Avrupa Parlamentosu milletvekili de AB'den, Macaristan'ın AB’deki oy haklarını kaldırmasını istedi.

AVRUPANIN YÜKÜNÜ ARTTIRACAK

AB liderlerine yazdığı mektupta Orban, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışında kalmak için "büyük çaba sarf ettiğini" söyledi ve "ABD'nin mevcut savaş yanlısı politikasını değiştiremeyeceğini" öne sürdü.

Orban, Kiev’in askeri gelişimini destekleyen çoğu Avrupa hükümetinin aksine, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği uzun zamandır eleştiriyor.

Macar lider, Trump'ın başkan olması durumunda ABD’nin Ukrayna’ya olan desteğini azaltacağını, ve Avrupa’nın askeri destek yükünü arttıracağını söyledi.

Orban, "NATO adına Avrupa stratejimiz, ABD'nin savaş yanlısı politikasını kopyaladı. Bugüne kadar egemen ve bağımsız bir Avrupa stratejimiz ya da siyasi eylem planımız olmadı" dedi ve "Bu politikanın devamının, gelecek için mantıklı olup olmadığının tartışılmasını öneriyorum" teklifini öne sürdü.

Orban, Kiev ile üst düzey temasları sürdürürken "Rusya ile doğrudan diplomatik iletişim hatlarının yeniden açılmasını" ve Çin ile "bir sonraki barış konferansının detayları üzerine" görüşmeler yapılmasını da önerdi.

AB liderleri, Orban’ın mektubuna daha resmi bir cevap vermedi.