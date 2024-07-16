Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:33

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:33

Trump'ın başkan yardımcısı seçimi Milwaukee eyaletinde başlayan Cumhuriyetçi Parti Kongresi sırasında kamuoyuna açıklandı. Peki, Trump’ın başkan yardımcısı adayı JD Vance kimdir? JD Vance kaç yaşında, nereli? JD Vance'ın kariyeri...

JD VANCE KİMDİR?

Ohio senatörü JD Vance 1984'te James David Bowman adıyla Middletown, Ohio'da dünyaya geldi. Ohio, Middletown'da doğan Vance, Deniz Piyadeleri'nde görev yaptı ve Ohio Eyalet Üniversitesi'ne gitti ve 2009'da mezun oldu. 2013 yılında Yale Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Rust Belt'teki yetiştirilme tarzını, yoksulluğu, uyuşturucu bağımlılığını ve Appalachian kültürünü anlatan 2016 tarihli anı kitabı Hillbilly Elegy ile öne çıktı. New York Times'ın en çok satanlar listesinde yer aldı ve daha sonra filme alındı. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sırasında önemli ölçüde basının ilgisini çekti. Vance, 2022 Amerika Birleşik Devletleri Senatosu seçimlerinde Ohio'daki Demokrat aday Tim Ryan'ı yendi . Başlangıçta 2016 seçimlerindeki adaylığına karşı çıktı, ancak Donald Trump'ın güçlü bir destekçisi oldu. Temmuz 2024'te Trump, Vance'i 2024 başkanlık seçimlerinde aday arkadaşı olarak seçti ve 15 Temmuz'da Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde resmen aday gösterildi.

Senato'daki zamanı boyunca Vance, neo-gerici, ulusal muhafazakar, ve sağ kanat popülist olarak tanımlanmıştır. Siyasi ve dini inançları üzerinde etkisi olan kişiler olarak Curtis Yarvin , Rod Dreher, Patrick Deneen , René Girard ve Yoram Hazony'yi göstermiştir. Vance, ekonomi konusunda Cumhuriyetçi ortodoksluğundan gelen bir asi olarak görülmüş, asgari ücret artışlarını, sendikalaşmayı, tarifeleri, antitröst politikasını desteklemiş ve Ukrayna'ya Amerikan askeri yardımına karşı çıkmıştır.