Trump ile Biden bir araya geldi: Çok iyiydi, gerçekten keyif aldık

Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:56

Güncelleme: 14.11.2024 - 09:56

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD basınına açıklamalarda bulundu.

"Biden ile birbirlerini görmekten gerçekten keyif aldıklarını" söyleyen Trump, görüşme hakkında "Birbirimizi yeniden tanımaya başladık" ifadelerini kullandı. "Biliyorsunuz, uzun bir süreç oldu. Her iki taraf da çok çalıştı ve kampanya dahil her açıdan çok iyi bir iş çıkardı” diyen Trump,” Gerçekten çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.

Biden ile geçmişte farklı düşündükleri Ukrayna ve Ortadoğu savaşları konularını da ele aldıklarını söyleyen Trump, "Kendisinden görüşlerini istedim ve o da bana bunları aktardı" şeklinde konuştu.

“Ortadoğu hakkında çok konuştuk” diyen Trump, “Nerede olduğumuza ve ne düşündüğüne dair görüşlerini öğrenmek istedim. O da bana anlattı, çok nazikti" ifadelerini kullandı.

Kendisinin yemin töreninden hemen önce Biden ile tekrar görüşmeyi planladıklarını belirten Trump, “Oval Ofis çok güzel ve geri gelmeyi kesinlikle dört gözle bekliyorum” dedi.

İkinci başkanlık dönemi için kritik önemdeki isimleri belirleme süreci hakkında da konuşan Trump, süreç için "Çok sorunsuz gidiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin görev devri konusunda Beyaz Saray ile "çok çok iyi bir ilişki içinde olduğunu” da sözlerine ekledi.



