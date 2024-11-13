Asya borsalarında sert düşüş: ABD tahvil getirileri yükseldi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:42

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:42

Asya borsaları, ABD tahvil getirilerindeki artış ve kritik enflasyon verilerinin yaklaşmasıyla çarşamba günü düşüşe geçti. ABD Hazine tahvil getirilerinin, Gaziler Günü sonrası yeniden işlem görmeye başlamasıyla yükselmesi, yatırımcıların risk iştahını azalttı. Bu yükseliş ABD dolarının Japon yenine karşı son üç ayın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı.

ABD eski başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi ve yüksek tarifeler içeren politikalarının mali açığı artırabileceği ve enflasyonu tetikleyebileceği beklentisi, tahvil getirilerini yükseltmeye devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların Fed’in faiz oranlarını indirme olasılığını sorgulamalarına neden oluyor. Asya borsalarında da hissedilen bu endişe önceki ralliyi sonlandırdı.

RİSKSİZ FAİZ ORANLARI HİSSELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Capital.com kıdemli analisti Kyle Rodda, "Trump’ın politikaları uzun vadede açık harcamalar nedeniyle piyasaları baskılayacak gibi görünüyor" yorumunu yaparken yükselen risksiz faiz oranlarının hisse senedi değerlemelerini olumsuz etkileme potansiyelinin altını çizdi.

Kripto piyasalarında ise Bitcoin, Trump'ın ABD'yi kripto merkezi yapma vaadi sonrası 90 dolar sınırına kadar yükseldikten sonra, 87 bin 295 dolar seviyelerine geriledi. Çin ekonomisine yönelik belirsizliklerle emtia piyasaları zayıflama eğilimi gösterdi.

EMLAK HİSSELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çin’in Hang Seng Endeksi yüzde 1’den fazla düşerken Çin emlak hisseleri yüzde 2,5 değer kaybetti. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 1,8, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 2,2 düşüş yaşadı. Avustralya ise emtia hisselerindeki zayıflığın etkisiyle yüzde 1 değer kaybetti. Öte yandan, ABD S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,2, Avrupa STOXX 50 vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüş kaydetti.