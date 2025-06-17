Trump ile istihbarat arasında İran krizi: Ne söylediği umrumda değil

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah kapasitesine ilişkin yaptığı son açıklamalarla, kendi istihbarat topluluğuyla ters düştü.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, İran’ın nükleer silah geliştirme aşamasında çok ileri bir noktada olduğunu savundu.

Bir gazetecinin, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın mart ayında yaptığı “İran şu anda nükleer silah geliştirmiyor” yönündeki ifadesini hatırlatması üzerine Trump, şu yanıtı verdi:

“Umurumda değil ne dediği. Bence çok yakındılar.”

GABBARD NE DEMİŞTİ?

Mart ayında Kongre’de ifade veren Tulsi Gabbard, “İstihbarat topluluğu İran’ın nükleer silah geliştirmediğini ve 2003’te askıya alınan programın yeniden başlatılmadığını değerlendirmeye devam ediyor” demişti.

CNN’in ulaştığı dört farklı kaynağa göre, ABD istihbaratı İran’ın aktif bir nükleer silah üretme çabası içinde olmadığını ve teknik olarak silah üretip teslim etmesinin en az üç yıl sürebileceğini değerlendiriyor.

“BİZİM İSTİHBARATIMIZ ÇOK AÇIK”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump ile benzer bir çizgide.

Geçtiğimiz pazar bir röportajda konuşan Netanyahu, Mart sonu ile bugün arasında “bir şeylerin değiştiğini” belirterek, İran’ın gizli şekilde uranyumu silaha dönüştürmeye çalıştığını iddia etti.

“İstihbaratımız çok netti. ABD ile paylaştık. Çok hızlı ilerliyorlardı.”