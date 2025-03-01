Trump ile Zelenski'nin tartışmasına Elon Musk sessiz kalmadı
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmaya Elon Musk da dahil oldu. Musk, Zelenski için, "Kendini Amerikan halkının gözünde mahvetti" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.
Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenski Beyaz Saray'ı terk etmişti.
ELON MUSK SESSİZ KALMADI
Tartışmanın ardından Hükümet Verimlilik Departmanından (DOGE) sorumlu, milyarder iş insanı Elon Musk da, X hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenski'yi tartışmada "kaybeden" kişi olarak niteledi.
Musk, Zelenski için, "Kendini Amerikan halkının gözünde mahvetti" ifadesini kullandı.
Etiketler: #Zelenski #elon musk #ABD
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