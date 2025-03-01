Trump ile Zelenski'nin tartışmasına Elon Musk sessiz kalmadı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmaya Elon Musk da dahil oldu. Musk, Zelenski için, "Kendini Amerikan halkının gözünde mahvetti" ifadelerini kullandı.

Trump ile Zelenski'nin tartışmasına Elon Musk sessiz kalmadı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 01:04

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenski Beyaz Saray'ı terk etmişti.

ELON MUSK SESSİZ KALMADI

Tartışmanın ardından Hükümet Verimlilik Departmanından (DOGE) sorumlu, milyarder iş insanı Elon Musk da, X hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenski'yi tartışmada "kaybeden" kişi olarak niteledi.

Musk, Zelenski için, "Kendini Amerikan halkının gözünde mahvetti" ifadesini kullandı.

 


Etiketler: #Zelenski #elon musk #ABD

İlgili Haberler

Avrupa kaynıyor... Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?

Avrupa kaynıyor... Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
Beyaz Saray'daki tarihi tartışmanın ardından Zelenski'den ilk açıklama

Beyaz Saray'daki tarihi tartışmanın ardından Zelenski'den ilk açıklama
Macron'dan, Trump ve Zelenski arasındaki tartışmaya ilişkin ilk açıklama

Macron'dan, Trump ve Zelenski arasındaki tartışmaya ilişkin ilk açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler