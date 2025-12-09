Trump’ın affettiği eski devlet başkanı hakkında tutuklama kararı

Honduras Başsavcılığı, ABD’de uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydikten sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilerek geçen hafta serbest kalan eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Honduras Başsavcısı Johel Antonio Zelaya Alvarez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hernández’in kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla arandığını, bu kapsamda devlet kurumlarına ve Interpol’e yakalama başvurusu yapıldığını duyurdu.

Zelaya, “Ülkemizin hayatını derinden etkileyen suç ağları ve yolsuzluğun kolları bizi yaraladı” ifadelerini kullandı.

Paylaşıma eklenen Yüksek Mahkeme tutuklama kararının tarihi ise 28 Kasım. Bu tarih, Trump’ın Hernández’i affetme niyetini ilk kez açıkladığı günle aynı güne denk geliyor.

45 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Honduras’ı 2014-2022 yılları arasında yöneten Hernández, geçen yıl ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından 45 yıl hapis cezasına ve 8 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

ABD savcıları, Hernández’in başkanlığı döneminde 400 tondan fazla kokainin Honduras üzerinden ABD’ye sevk edilmesine göz yumduğunu ve milyonlarca dolarlık rüşvet aldığını öne sürmüştü.

Trump, 3 Aralık’ta affı resmileştirirken, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada davayı “Biden’ın korkunç cadı avı” olarak nitelendirmişti.

Honduras’ta Hernández’e yöneltilen suçlamalar, ülkede geniş yankı uyandıran “Pandora II” adlı büyük yolsuzluk dosyasına dayanıyor. Savcılığa göre Hernández, 2013 seçim kampanyası için kamu ihalelerinden yaklaşık 2,4 milyon dolarlık yasa dışı komisyon sağladı.

Honduras Yolsuzluk Suçlarıyla Mücadele Özel Birimi Direktörü Luis Santos, Hernández hakkında Yüksek Adalet Mahkemesi’nde kara para aklama ve dolandırıcılık dosyası bulunduğunu ve daha önce de Eylül 2023’te uluslararası yakalama kararının çıkarıldığını açıkladı.

Santos, Hernández’in ülkeye dönmemesi halinde ABD’den iadesinin isteneceğini de belirtti.

“SİYASİ OPERASYON” İDDİASI

Hernández’in avukatı Renato Stabile, CNN’e yaptığı açıklamada tutuklama kararının iktidardaki Libre Partisi’nin siyasi hamlesi olduğunu savundu. Stabile, “Bu tamamen siyasi bir tiyatro. Suçlamalar asılsız ve çaresizce atılmış adımlar” dedi.

Trump’ın Hernández’i affetme kararı, ABD’de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyeleri tarafından da eleştirildi. Kongre üyeleri, Latin Amerika’daki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi sertleştiren bir yönetimin, uyuşturucu ticaretinden mahkûm edilmiş bir ismi affetmesini “çelişkili” olarak değerlendirmişti.

Hernández ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür ederek, “Gerçeği kabul etmeyi reddeden silahlandırılmış bir sistem karşısında adaleti savunma cesareti gösterdi” ifadelerini kullandı.