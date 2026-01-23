Trump'ın ajanları 5 yaşında bir çocuğu gözaltına aldı

Washington Post'ta yer alan bir habere göre, Minessota'da günler önce bir ICE görevlisinin, 37 yaşındaki Renée Good’u öldürmesinin ardından, bölge sakinleri ile ICE ajanları arasında gerilim yükseldi. Trump yönetimi ise ICE ajanlarını, 'şiddet suçlarından hüküm giymiş göçmenleri yakalıyorlar' sözleriyle savundu.

“5 yaşındaki bir çocuğu neden gözaltına alırsınız?” diyen Bölge Eğitim Müdürü Zena Stenvik, basın toplantısında şöyle konuştu: “Bu çocuğun şiddet suçlusu olarak sınıflandırılacağını bana söyleyemezsiniz.”

"YEM OLARAK KULANILDI!"

İç Güvenlik Bakanlığı’nın e-posta yoluyla yaptığı bilgilendirmeye göre, 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos ve babası, salı öğleden sonra evlerinin girişinde gözaltına alındı. Baba-oğul, çocuğun okul öncesi eğitim aldığı anaokulundan dönüyordu.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ICE görevlileri yaklaştığında babanın yaya olarak kaçtığını bildirdi. Açıklamada, “Çocuğun güvenliği için ICE görevlilerimizden biri çocukla birlikte kalırken, diğerleri Conejo Arias’ı yakaladı” denildi.

Ancak okul bölgesine göre, baba gözaltına alındıktan sonra ICE görevlileri 5 yaşındaki Liam’dan kapıyı çalmasını ve evde başka kimse olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Okul yönetimi, bunun “5 yaşındaki bir çocuğun yem olarak kullanılması” anlamına geldiğini ifade etti.

Okul bölgesinin açıklamasına göre, o sırada evin dışında bulunan bir başka yetişkin, ajanlara adeta 'yalvardı' ve çocuğu kendilerine bırakmalarını istedi. Ancak ICE görevlileri bunu reddetti.

Liam’ın ortaokul çağındaki ağabeyi, yaklaşık 20 dakika sonra eve döndüğünde küçük kardeşiyle babasının götürüldüğünü gördü.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ailenin avukatı Marc Prokosch, e-postayla yaptığı açıklamada, Liam ve babasının şu anda San Antonio’da, İç Güvenlik yetkililerinin gözetiminde bulunduğunu söyledi. Prokosch, baba-oğulun ABD vatandaşı olmadığını, ancak “sınırda kendilerini yetkililere bildirmek ve sığınma başvurusu yapmak dahil yasal süreci eksiksiz takip ettiklerini” belirtti.

DHS ise Liam’ın hedef alınmadığını savunarak, ICE politikasının ebeveynlere, 'çocuklarıyla birlikte sınır dışı edilmek isteyip istemediklerini' sormak olduğunu; aksi durumda, çocukların ebeveynin belirlediği 'güvenli bir kişiye' teslim edildiğini söyledi.