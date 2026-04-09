Trump’ın ateşkesi üzerine milyonluk bahis: Polymarket yeniden tartışmaların odağında

Associated Press’in aktardığına göre, kripto analiz platformu Dune üzerinden incelenen açık veriler, en az 50 hesap ya da dijital cüzdanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın salı gecesi ateşkesi duyurmasından önce, bu ihtimale yüksek miktarlarda bahis yaptığını ortaya koydu.

Bu hesaplardan biri, salı günü ABD saatiyle sabah 10:00 civarında oluşturuldu ve ortalama 8,8 sentten yaklaşık 72 bin dolarlık bahis yaptı. Kullanıcı daha sonra pozisyonunu kapatarak yaklaşık 200 bin dolar kâr elde etti.

Bir başka cüzdan ise 6 Nisan’da açıldı ve aynı olaya yönelik işlemlerden 125 bin 500 dolar kazanç sağladı. Üçüncü bir cüzdanın ise Trump’ın Truth Social paylaşımından sadece 12 dakika önce oluşturulduğu ve yaklaşık 31 bin 908 dolarlık bahisle 48 bin 500 dolar kâr elde ettiği tahmin ediliyor.

KAZANÇLAR ASKIDA

Bazı kullanıcılar büyük kazançlar elde ederken, diğerleri hâlâ ödemelerini bekliyor. Bunun nedeni, Polymarket’in 7 Nisan’daki İran–ABD ateşkesini 'ihtilaflı' olarak sınıflandırması.

Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik kısıtlamalarının sürmesi, sonucun netleşmesini geciktiriyor. Bu tür anlaşmazlıkların çözümü 48 saate kadar sürebiliyor.

KİMLİKLER BELİRSİZ

Blockchain verileri, bu yeni cüzdanların arkasındaki kişilerin kimliğini ortaya koyamıyor. Ayrıca Polymarket’in kullandığı akıllı sözleşme yapısı, tek bir kullanıcının birden fazla hesap açmasına imkân tanıyor.

Platformun iç verileri dışında bu hesapların gerçekten yeni kullanıcılara mı yoksa mevcut kullanıcıların açtığı ek hesaplara mı ait olduğu kesin olarak belirlenemiyor.

'İÇERİDEN BİLGİ' ŞÜPHESİ

Utah Cumhuriyetçi Temsilcisi Blake Moore, yaptığı açıklamada bu işlemlerin 'iyi niyetle yapılmış olmasının düşük ihtimal' olduğunu belirterek, bazı yatırımcıların kamuoyuna açıklanmadan önce gizli bilgilere erişmiş olabileceğine işaret etti.

Polymarket daha önce de benzer tartışmaların merkezinde yer almıştı. Ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun tutuklanmasından önce açılan bazı hesapların büyük bahisler yaparak yüz binlerce dolar kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İran’la bağlantılı askeri gelişmelere ilişkin zamanlaması dikkat çeken bahislerden de benzer kazançlar sağlandığı biliniyor. Bu durum, kamuoyunda ve ABD Kongresi’nde, bazı yatırımcıların içeriden bilgi kullanarak kazanç elde edip etmediğine dair soru işaretlerini artırıyor.