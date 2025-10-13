Trump’ın daveti yetersiz kaldı: Netanyahu, Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde bugün düzenlenecek Barış Zirvesi’ne katılmayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’yu zirveye davet ettiği ancak Netanyahu’nun, etkinliğin tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle katılamayacağını belirttiği ifade edildi.

Trump, Gazze’deki ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen zirveye Netanyahu’nun katılması gerektiğini söyledi. Netanyahu, daha önce Mısır tarafından zirveye davet edilmemişti. Ancak Trump’ın araya girmesiyle Netanyahu’nun davet edilmesi sağlandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapan Trump, Netanyahu’nun da zirveye katılmasını talep etti. Sisi, görüşmenin ardından Netanyahu’yu zirveye davet etti.

ZİRVEYE KATILACAK DEVLET BAŞKANLARI

Mısır resmi haber ajansı MENA, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde katılacak isimleri şöyle açıkladı:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."