Trump’ın dev altın heykeli dikildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Doral golf tesisinde 22 metrelik altın renkli dev bir heykeli açıldı.

Evanjelik papaz Mark Burns’ün öncülüğünde düzenlenen törende yapılan açıklamalar ve heykelin sembolizmi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Palmiyeler arasındaki alana yerleştirilen heykelde Trump, Pensilvanya’daki suikast girişiminin ardından verdiği yumruklu pozu sergilerken tasvir edildi.

Açılış töreninde konuşan Papaz Mark Burns, heykelin “sahte bir put” olmadığını savunarak, “Bu bir altın buzağı değil. Bu heykel yaşamın, direncin, özgürlüğün, vatanseverliğin ve Amerika’nın geleceği için mücadele etme iradesinin sembolü” dedi.

Burns ayrıca Trump’ın “Tanrı tarafından korunduğunu” savunarak, başkanın atlattığı suikast girişimlerine gönderme yaptı.

Tören sırasında Trump’ın telefon bağlantısıyla katılımcılara teşekkür ettiği belirtildi.

KRİPTO YATIRIMCILARI FİNANSE ETTİ

Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki bronz heykelin, 7 metrelik bir kaide üzerine yerleştirildiği aktarıldı.

Heykelin, “$PATRIOT” adlı memecoin’in tanıtımını yapmak isteyen bir grup kripto yatırımcısı tarafından finanse edildiği öne sürüldü.

Heykeli yapan heykeltıraş Alan Cottrill, eser için 300 bin dolara anlaştığını ancak ödeme sürecinde sorun yaşandığını söyledi.

Cottrill, yatırımcıların daha sonra heykelin altın kaplamayla kaplanmasını istediğini ifade etti.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALI HEYKELLER GÜNDEM OLMUŞTU

Trump için ABD’de daha önce de çeşitli heykeller yapılmıştı. Son dönemde Kongre binası yakınında sergilenen bazı protesto heykelleri tartışma yaratmıştı.

“Best Friends Forever” adlı bir çalışmada Trump ile Jeffrey Epstein birlikte tasvir edilirken, “King of the World” isimli başka bir heykelde ise ikili Titanik filmine gönderme yapan bir pozla gösterilmişti.

Söz konusu protesto heykellerinin kısa süre içinde kaldırıldığı belirtildi.