Trump'ın elçisinden Şara yorumu: 'Hedefleri, hedeflerimizle örtüşüyor!'

ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Tom Barak, cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Şam yönetiminin temsilcisi Ahmed Şara hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barak, katıldığı bir podcast yayınında Şara’ya güvendiğini belirterek, “Bugün Şara’nın hedefleri, Washington yönetiminin beklentileriyle örtüşüyor” dedi.

"KOMŞULARLA SIFIR SORUN"

Barak, HTŞ lideri Şara’nın, Suriye’nin komşularıyla sorunları sıfırlamak, bölge ülkeleriyle uzlaşı zemini oluşturmak ve ülkeyi yeniden istikrar ve refaha kavuşturmak istediğini öne sürdü.

Bunların yanı sıra, “Suriye için alternatif bir plan yok” diyen Barak, Şara ve ekibinin kaynak, hesap verebilirlik ve uluslararası destekle güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

ŞAM - TEL AVİV HATTINDA TEMASLAR

Suriye–İsrail ilişkilerine de değinen Barak, tarafların geçtiğimiz günlerde Paris’te 3,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiğini, ardından ikinci kez bir araya geldiklerini açıkladı.

Barak, görüşmelerin atmosferini 'olumlu' olarak nitelendirdi, ancak Şara’nın İsrail’e güvenmediğini ifade ederek, “Gazze’de yaşananlardan sonra birçok Arap ülkesi İsrail’e güvenini kaybetti” dedi.

Buna rağmen Barak, Şara’nın ülkesinin çıkarları için müzakereye hazır olduğunu ifade etti. Büyükelçi geçen hafta da, Suriye–İsrail temaslarının “olumlu ama anlaşmaya uzak” olduğunu açıklamıştı.

GOLAN MERKEZLİ MÜZAKERELER

Şara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail ile yürütülen güvenlik anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu. Görüşmelerin, 1974’te belirlenen İsrail–Suriye ayrışma hattına geri dönüş ilkesine dayandığını vurgulamıştı.

Bu kapsamda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, 20 Ağustos’ta Paris’te İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldi.

ABD arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmede, Suriye'nin güneyinde, yoğun bir Dürzi nüfusa ev sahipliği yapan Süveyda’da gerilimi azaltacak önlemler ve istikrarı güçlendirme yolları ele alındı.

Ayrıca 1974 ayrışma anlaşmasının yeniden işler hale getirilmesi konusunda uzlaşı arayışına girildiği belirtildi.