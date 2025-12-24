'Trump’ın Epstein’ın uçağıyla sekiz kez uçtuğu' iddiası

ABD Adalet Bakanlığı’nın salı günü yayınladığı yeni Jeffrey Epstein belgeleri arasında, New York’lu bir savcıya ait olduğu belirtilen bir e-posta da yer aldı.

7 Ocak 2020 tarihli e-postada, Donald Trump’ın 1990’lı yıllarda Epstein’ın özel jetiyle sekiz kez uçtuğu ifade edildi.

Belgelerde, bu uçuşların en az dördünde Epstein’ın yakın çalışma arkadaşı Ghislaine Maxwell’in de uçakta olduğu belirtildi.

Maxwell, Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismarına yardım etmekten 20 yıl hapis cezası almış durumda.

Trump, 2024 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Epstein’ın uçağında ya da onun ‘aptal’ adasında hiç bulunmadım” ifadelerini kullanmıştı.

Savcı e-postasında Trump’ın herhangi bir suç işlediğine dair bir iddia yer almadı. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Yeni yayımlanan kayıtlarda yer alan bir uçuşta, uçaktaki yolcuların yalnızca Epstein, Trump ve adı gizlenen 20 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

İki ayrı uçuşta ise yolcular arasında Maxwell davasında “olası tanık” olarak nitelendirilen kadınların bulunduğu ifade edildi.

TRUMP-EPSTEİN İLİŞKİSİ

Trump, Epstein’ı 1990’lı ve 2000’li yılların başında sosyal çevreden tanıdığını, ancak ilişkilerinin 2000’lerin ortasında sona erdiğini ve Epstein’ın cinsel suçlarından haberdar olmadığını savundu.

Epstein, 2008’de Florida’da reşit olmayan bir kişiyi fuhşa zorlamaktan hüküm giymiş, 2019’da ise seks ticareti suçlamasıyla yargılanırken New York’taki cezaevinde ölü bulunmuştu. Ölümü intihar olarak kayda geçmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, X platformundan yaptığı açıklamada, yayınlanan belgeler arasında Trump’a yönelik “asılsız ve sansasyonel” iddiaların da yer aldığını belirtti.

Açıklamada, “Bu iddiaların herhangi bir dayanağı olsaydı, 2020 seçimleri öncesinde mutlaka Trump’a karşı kullanılmış olurdu” denildi. Buna rağmen belgelerin “şeffaflık gereği” kamuoyuna açıldığı vurgulandı.

30 BİN SAYFALIK DOSYA

Son belge seti, çok sayıda karartma içeren yaklaşık 30 bin sayfa doküman ve onlarca video kaydından oluşuyor.

Dosyalar arasında Trump ile Ghislaine Maxwell’in 2000 yılında New York’taki bir moda etkinliğinde çekildiği bilinen fotoğrafın düşük çözünürlüklü bir kopyası da yer aldı.

Belgelerde ayrıca, Epstein’ın ölümüne ilişkin olduğu öne sürülen bir video da bulunuyor. Ancak Reuters’ın incelemesine göre görüntülerin bilgisayar üretimi olduğu ve 2020 yılında sosyal medyada dolaşıma girdiği belirlendi.

Adalet Bakanlığı, bazı belgelerin “sahte” olduğunu ve Epstein dosyalarının yasal çerçevede yayınlanmaya devam edeceğini bildirdi.