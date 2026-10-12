Trump'ın eski gelini hakkında soruşturma çağrısı: ABD'nin Atina Büyükelçisi görevden mi alınacak?

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında ortaya atılan usulsüzlük iddialarının ardından görevden alma seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

Associated Press'in (AP) haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump ve Rubio'nun Guilfoyle hakkındaki iddialardan büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Yetkili, büyükelçinin geleceğine ilişkin kararın 12 Ekim Pazartesi günü kutlanan Columbus Günü tatilinin ardından bu hafta içinde alınabileceğini söyledi.

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, Guilfoyle'un büyükelçilik görevinden önce ve görev süresi boyunca gerçekleştirdiği öne sürülen çeşitli usulsüzlükleri gündeme taşıdı.

Gazetenin haberlerinde, Guilfoyle'un Yunanistan'da bir yetkiliyi tehdit ettiği, uygunsuz hediyeler ve hizmetler kabul ettiği, ayrıca Trump yönetimindeki bağlantılarını kişisel çıkarları için kullanmaya çalıştığı iddia edildi.

En dikkat çekici iddialardan biri ise Guilfoyle'un, Trump'ın bağışçılarından Eric Deters'ten 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istemesi oldu.

Guilfoyle'un, büyükelçilik görevinin Senatoda onaylanmasından kısa süre önce söz konusu ödemeyi talep ettiği ve karşılığında Deters'e Trump yönetiminin üst düzey isimleriyle görüşme olanağı sağlamayı vadettiği öne sürüldü.

AVUKATLARINDAN İDDİALARA YANIT

Guilfoyle'un avukatları David Schwartz ve Jesse Binnall, pazar günü yaptıkları açıklamada müvekkillerinin herhangi bir usulsüzlük gerçekleştirdiği iddiasını reddetti.

Avukatlar, talep edilen paranın Guilfoyle'un büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden önce gerçekleştirdiği konuşmalar ve kamuya açık etkinlikler karşılığında ödenmemiş ücretlerden kaynaklandığını savundu.

Özel uçaklarla yapılan seyahatlere ilişkin suçlamaları da reddeden avukatlar, Guilfoyle'un her seyahat öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığından gerekli görüşleri aldığını ve ilgili düzenlemelere uygun hareket ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iddiaların ilk gündeme geldiği dönemde Guilfoyle'a destek vermiş ve büyükelçinin görevini başarılı biçimde yürüttüğünü söylemişti.

Ancak yeni iddiaların ortaya çıkmasının ardından Rubio'nun rahatsızlığının arttığı öne sürüldü.

Geçen hafta Atina'yı ziyaret eden Rubio, Guilfoyle hakkındaki iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

Rubio, iddiaların doğruluğunu teyit edemediğini belirterek doğrulanmamış haberler üzerinden değerlendirme yapmayacağını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İDDİALARI İNCELİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Müfettişlik Ofisinin Guilfoyle hakkındaki iddiaları incelediği bildirildi.

NBC News'e konuşan ve süreç hakkında bilgi sahibi iki kaynak, incelemenin ABD'nin Atina Büyükelçiliğini de kapsadığını doğruladı.

AP'nin haberinde ise incelemenin resmî bir disiplin soruşturmasına dönüşüp dönüşmediğinin henüz netleşmediği belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin önde gelen Demokrat üyelerinden Gregory Meeks, Senato Dış İlişkiler Komitesinden Jeanne Shaheen ve Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinden Robert Garcia da Guilfoyle hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

YUNANİSTAN'DAKİ DİPLOMATİK FAALİYETLERİ DE TARTIŞMA KONUSU

The Wall Street Journal'ın haberlerinde Guilfoyle'un, Yunanistan'daki bir inşaat ve enerji şirketinin ticari çıkarlarını desteklediği ve şirketin lobicilerinden birinin özel diplomatik görüşmelere katılmasına izin verdiği de ileri sürüldü.

Büyükelçinin ayrıca İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki Yunanistan temalı bir etkinliğe davet edilmemesi üzerine tepki gösterdiği iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Guilfoyle'un Atina'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarıyla ilişkilerinde sorunlar yaşandığını yazdı.

Daha önce Fox News sunuculuğu ve Kaliforniya'da savcılık yapan Guilfoyle, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile bir dönem nişanlıydı.