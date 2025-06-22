Trump’ın, İran saldırısı Kongre’yi karıştırdı: Azil ve direniş sesleri yükseliyor

ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırılarının ardından, Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçilerden art arda açıklamalar geldi.

Cumhuriyetçiler saldırıyı büyük oranda desteklerken, Demokratlar anayasal yetki ihlali ve savaş riski nedeniyle Başkan Donald Trump’a sert tepki gösterdi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mississippi Senatörü Roger Wicker, saldırıyı memnuniyetle karşıladı ancak “çok ciddi kararlar almamız gereken bir döneme giriyoruz” diyerek temkinli konuştu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Idaho Senatörü Jim Risch ise, “Bu savaş İsrail’in savaşı, bizim değil. Ancak İsrail bizim en güçlü müttefiklerimizden biri ve İran’ı silahsızlandırması tüm dünya için iyi” dedi.

“İRAN'A AMERİKAN ASKERLERİ GÖNDERİLMEYECEK”

Risch ayrıca, “Bu bir sonsuz savaşın başlangıcı değil. İran’a Amerikan askerleri gönderilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Louisiana’lı Cumhuriyetçi Mike Johnson, “Başkan, İran liderine anlaşma için birçok fırsat sundu ama İran nükleer silahsızlanma anlaşmasına yanaşmadı” dedi.

Johnson, Trump’ın kararı için “Bu kararlı adım, ‘Amerika’ya ölüm’ sloganları atan terör destekçisi bir ülkenin en ölümcül silaha ulaşmasını engelledi” diye konuştu.

Senato Çoğunluk Lideri Güney Dakota Senatörü John Thune ise kısa bir açıklamayla “Başkan Trump’ın yanındayım” dedi.

DEMOKRATLAR: SAVAŞ TEHLİKESİ VAR

Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Lideri Hakeem Jeffries, Trump’ın Kongre’yi bilgilendirmeden saldırıyı gerçekleştirdiğini vurguladı:

“Başkan Trump ülkeyi yanılttı, Kongre’den askeri güç kullanımı için yetki almadı ve bizi Ortadoğu’da felakete sürükleyebilecek bir savaşa sokma riski yarattı.”

New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez daha sert ifadeler kullandı:

“Bu yetkisiz bombardıman, Anayasa’nın ve Savaş Yetkileri Yasası’nın açık ihlalidir. Nesiller boyu sürebilecek bir savaş riskini göze aldı. Bu açıkça azil sebebidir.”

Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib ise şunları söyledi:

“Kongre onayı olmadan İran’a bomba yağdırmak açık bir anayasa ihlalidir. Amerikan halkı yeni bir sonsuz savaş istemiyor. Kitle imha silahları yalanıyla girilen savaşların nereye vardığını hepimiz gördük.”

Virginia Senatörü Tim Kaine, halkın büyük kısmının bu savaşa karşı olduğunu belirtti:

“Amerikan halkı İran’la savaşa girmemizi kesin bir şekilde reddediyor. Trump’ın kararı korkunç bir yargı hatasıdır.”

California Temsilcisi Ro Khanna, “Her üye artık açıkça tavrını koymalı. Irak’ta bizi felakete sürükleyen neo-con’larla mısınız, yoksa Amerikan halkının yanınızda mı?” dedi.

“BU CUMHURİYETÇİLERİN SAVAŞI”

Eski Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi ve şu anda ilerici savaş karşıtı “VoteVets” grubunun danışmanı olan Max Rose, Trump’ın saldırıyı Kongre yetkisi olmadan başlatmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi:

“Bu çatışma artık Trump’ın ve görevlerini tamamen terk eden Cumhuriyetçilerin savaşıdır.”

Senatör Bernie Sanders, Cuma günü İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’a yönelik sürpriz saldırısını eleştirerek, bunun ABD’nin diplomatik sürecini bilerek sabote ettiğini söyledi:

“Netanyahu, İran'ın nükleer görüşmelerini yürüten müzakereciyi öldürdü. Bu, uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın açık bir ihlalidir.”

Sanders, Senato’ya "İran’a Savaş Yok Yasası" adlı bir teklif sundu. Teklif, Başkan’ın Kongre onayı olmadan askeri güç kullanmasını yasaklıyor.

Sanders’ın teklifine destek veren Demokrat senatörler arasında Elizabeth Warren, Ed Markey, Chris Van Hollen, Tammy Baldwin, Tina Smith, Jeff Merkley ve Peter Welch yer aldı. Virginia senatörü ve eski başkan yardımcısı adayı Tim Kaine ise ayrı bir Savaş Yetkisi Kararı sunarak, İran’a yönelik herhangi bir askeri müdahalenin öncesinde Kongre oylaması yapılmasını talep etti.

“AYNI HATALARI TEKRAR ETMEYİN”

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul da Trump’a, “Irak ve Afganistan’da ne olduğunu gördük, aynı hataları tekrar etmeyin” mesajını gönderdi.

Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, anayasanın açık bir şekilde savaş yetkisini Kongre’ye verdiğini hatırlatarak Trump’a tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi İlerici Grup Başkanı Greg Casar ve önemli komite üyelerinden Demokrat Jim McGovern da tasarıya destek verdi. McGovern şu ifadeleri kullandı:

“Trump müzakere yollarına yönelmeli. Netanyahu’nun Amerika’yı savaşın içine çekmesine izin veremeyiz.”