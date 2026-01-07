Trump’ın özel temsilcisi hakkında ilişki iddiası ABD'yi karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde özel temsilci olarak görev yapan Morgan Ortagus’un, Lübnanlı bir iş insanıyla ilişki yaşadığı iddialarının ardından görevden alınabileceği öne sürüldü.

ABD’li aşırı sağcı siyasi aktivist Laura Loomer, Ortagus’un Lübnanlı banker Antoun Sehnaoui ile yaşadığı iddia edilen romantik ilişki nedeniyle “idari izne çıkarıldığını” ileri sürdü.

Loomer, Beyaz Saray’ın bu kararı, söz konusu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından aldığı iddiasında bulundu.

MÜCEVHER FATURASI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

İddialar, internete sızdırıldığı öne sürülen ve 50 bin doların üzerinde mücevher alışverişi yapıldığını gösteren bir belgeyle daha da alevlendi.

Söz konusu faturada, alışverişin Tiffany & Co.’dan yapıldığı, kart sahibinin Sehnaoui, alıcının ise Ortagus olarak göründüğü iddia edildi.

Belgenin gerçekliğine ilişkin taraflardan herhangi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmazken, iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Evli ve iki çocuk annesi olan Ortagus, daha önce Batı Asya politikalarındaki sert çıkışlarıyla da dikkat çekmişti.

LÜBNANLI İŞ İNSANI SENHAOUİ KİMDİR?

Antoun Sehnaoui, Lübnan’ın önde gelen bankacılık kuruluşlarından SGBL Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor. 2017 yılında milyar doları aşan kâr elde eden Sehnaoui, bu servetle bankacılık faaliyetlerini genişletti, bir Fransız bankacılık grubunu satın aldı ve siyasi bir proje finanse etti.

Bu proje, 2025 yılında Sehnaoui’nin siyonizmi desteklediğini açıkça ilan etmesiyle kamuoyuna yansıdı. Bu açıklama, modern Lübnan tarihinde bir ilk olarak değerlendirilirken, ülkede ABD ve Suudi Arabistan destekli normalleşme baskılarıyla ilişkilendirildi.

Son iddialar, Ortagus’un diplomatik konumu ile Sehnaoui’nin siyasi ve ideolojik profili dikkate alındığında, etik ve ulusal güvenlik açısından soru işaretlerine yol açtı.