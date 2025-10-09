Trump’ın planı devrede: İlk aşamada neler olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas’ın Gazze planının ilk aşamasında uzlaştığını açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail’in belirlenen hatlara çekileceği anlamına geliyor. Bu, güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa atılan ilk adım olacak” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, taraflarca onaylanmasının ardından ateşkesin hemen yürürlüğe girmesi ve İsrail ordusunun 24 saat içinde çekilmesi öngörülüyor.

Fotoğraf: Trump'a göre İsrail'in kabul ettiği ilk geri çekilme hattı

PLANIN İLK AŞAMASINDA NELER OLACAK?

Trump’ın açıkladığı 20 maddelik barış planına göre:

Anlaşma her iki tarafça onaylandıktan sonra ateşkes derhal yürürlüğe girecek.

İsrail ordusu 24 saat içinde belirlenen “çekilme hattına” dönecek. Hamas’a göre bu adım yarın gerçekleşecek.

dönecek. Hamas’a göre bu adım yarın gerçekleşecek. 72 saat içinde tüm İsrailli rehineler serbest bırakılacak. İsrail kaynaklarına göre bu işlem pazar veya pazartesi günü tamamlanabilir.

Rehinelerin serbest bırakılmasının ardından İsrail, 250 müebbet hükümlü ve 7 Ekim sonrası gözaltına alınan bin 700 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

Gazze’ye gönderilen insani yardım tırlarının sayısı günde 600’e kadar çıkarılacak.

HENÜZ ONAYLANMASI GEREKENLER

Ateşkesin, rehine takası sonrası da sürmesi ve ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor.

Hamas, uluslararası arabulucuların anlaşmanın ihlal edilmeyeceğine dair güvence verdiğini açıkladı.

Planın ikinci aşamasında, Hamas’ın silahsızlanması yer alıyor; ancak bu madde henüz taraflar arasında görüşülmedi.

Gazze’nin gelecekteki yönetimi hâlâ belirsiz. Hamas, kontrolü yalnızca Filistin yönetimine devredebileceğini, uluslararası bir konseyin yönetimini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Sky News'in aktardığına göre, İsrail, ABD, Katar, Türkiye ve Mısır, Gazze'de ölen rehinelerin cesetlerinin bulunmasına yardımcı olmak için ortak bir görev gücü kuracak.

Trump’ın “tarihi fırsat” olarak nitelendirdiği bu süreç, Gazze’ye yönelik iki yıldır süren saldırıların sona ermesi yönünde ilk somut adım olarak görülüyor.

Ancak uzmanlara göre, planın uygulamaya geçmesi ve ateşkesin kalıcı olması, tarafların karşılıklı güven inşa etmesine ve uluslararası garantör ülkelerin kararlılığına bağlı olacak.

Fotoğraf: Trump'ın Gazze'de planının bir parçası olarak İsrail ordusunun geri çekilmesinin önerilen haritası

AVRUPA ÜLKELERİ, GAZZE İÇİN TOPLANIYOR

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes sonrası düzene katkılarını görüşmek üzere bugün öğleden sonra Paris'te bir araya gelecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, X'te yaptığı bir paylaşımda, bakanların “gerekli” barış gücü birlikleri hakkında da görüşeceklerini belirtti.

İtalya, bu amaçla asker göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı.