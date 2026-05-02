Trump’ın sadık destekçisi aday seçime günler kala ölü olarak bulundu

ABD’nin Oklahoma eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’den eyalet senatosu adayı olan Barry Christian, kaybolduktan iki gün sonra aracında ölü bulundu. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturma sürüyor.

54 yaşındaki Christian, salı günü son kez görüldü. Çarşamba sabahı planlanan bir toplantıya katılmaması üzerine yakınları endişelenerek yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yetkililer, Christian’ın 2024 model Dodge Ram marka aracını, Sandy Sanders Doğal Yaşam Alanı yakınlarında küçük bir uçuruma devrilmiş halde buldu.

Araç, Erick kasabası yakınlarında, adayın Sayre’daki evine yaklaşık 20 dakika mesafede tespit edildi.

Christian’ın cansız bedeni araçtan çıkarılırken, ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu (OSBI), olay yerinde inceleme başlatırken, yetkililer ölümün koşullarının henüz netleşmediğini bildirdi. Araç üzerindeki teknik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Christian’ın kızı Brooklyn Christian, yaptığı açıklamada ailenin büyük bir yıkım yaşadığını belirterek kamuoyundan mahremiyete saygı gösterilmesini istedi.

“Ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz” diyen Brooklyn, destek veren herkese teşekkür etti.

Barry Christian, 35 yıllık kariyerinde petrol ve doğal gaz sektöründe danışmanlık yapmıştı. Cumhuriyetçi aday, 16 Haziran’da yapılacak seçimlerde Oklahoma’nın 38. bölgesini temsil etmek için yarışıyordu.

Son olarak geçen hafta sonu düzenlenen bir etkinlikte seçmenlerle bir araya gelen Christian’ın ölümü, seçim sürecinde dikkatleri üzerine çekti.