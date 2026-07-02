Trump’ın serveti yeniden gündemde: Kripto gelirleri ve Katar uçağı tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın son mali beyanı, Washington’da etik ve çıkar çatışması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Birçok Amerikalı, Trump’ın vaat ettiği “altın çağın” ekonomik etkilerini günlük yaşamında hissetmediğini belirtirken, ABD Başkanı’nın kişisel servetini önemli ölçüde artırdığı görüldü.

Kamuoyuna açıklanan yıllık mali bildirimlere göre Trump; kripto para yatırımları, ticari marka lisansları, gayrimenkul gelirleri ve kendi adıyla satılan kitap, saat, parfüm, spor ayakkabı gibi ürünlerden yüksek gelir elde etti.

Trump’ın mali beyanı, onun modern dönemdeki birçok selefinden farklı bir yol izlediğini bir kez daha ortaya koydu. ABD’de önceki başkanlar, görevleriyle kişisel ekonomik çıkarları arasında mesafe koymak için genellikle mal varlıklarını bağımsız yapılara devretmeyi ya da sıkı etik kurallara uymayı tercih etmişti.

Trump ise başkanlık döneminde yalnızca mevcut iş faaliyetlerini sürdürmekle kalmadı, aynı zamanda yeni gelir alanları da yarattı. Bunlar arasında kendi adıyla bağlantılı dijital varlıklar ve kripto para girişimleri de yer aldı.

ABD’de etik yasaları başkan ve başkan yardımcısını tam anlamıyla kapsamadığı için Trump’ın bu faaliyetleri doğrudan yasa ihlali anlamına gelmiyor. Ancak uzmanlar, bu durumun kamuoyunda “başkanlık yetkisi ile kişisel çıkarlar iç içe mi geçiyor?” sorusunu güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

KRİPTO GELİRLERİ MERCEK ALTINDA

Tartışmanın merkezinde Trump’ın kripto para alanındaki faaliyetleri bulunuyor. Trump yönetimi, dijital varlık sektörünü ekonomik politikanın önemli başlıklarından biri haline getirirken, düzenleyici kurumların sektöre yönelik denetimlerinin zayıfladığı yönünde eleştiriler de artıyor.

Etik uzmanları, bu tablonun hükümet politikalarının kamu yararı mı yoksa başkanın kişisel ekonomik çıkarları doğrultusunda mı şekillendiği konusunda soru işaretleri yarattığını belirtiyor.

Mali beyanlara göre Trump, oğulları Eric Trump ve Donald Trump Jr.’ın da bağlantılı olduğu World Liberty Financial üzerinden yüz milyonlarca dolarlık gelir elde etti. Ayrıca Trump’ın kişisel “meme coin” projesiyle bağlantılı lisans gelirlerinin de yüz milyonlarca dolara ulaştığı bildirildi.

Trump ise servetinin bağımsız yatırım yapıları tarafından yönetildiğini ve şirketlerinin günlük işleyişine dahil olmadığını savunuyor. Beyaz Saray da çıkar çatışması iddialarını reddederek başkanın Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtiyor.

KATAR'DAN GELEN LÜKS UÇAK TARTIŞMASI

Trump’ın mali ilişkilerine yönelik tartışmaları büyüten bir diğer başlık ise Katar’dan gelen lüks Boeing 747 uçağı oldu. Yaklaşık 400 milyon dolar değer biçilen uçağın, yeni Air Force One uçakları teslim edilene kadar geçici başkanlık uçağı olarak kullanılacağı belirtiliyor.

Trump, uçağın kendisine kişisel bir hediye olmadığını, ABD’ye yapılan devletler arası bir jest olduğunu savundu. Katar yönetimi de benzer şekilde bunun iki ülke arasındaki resmi bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Ancak eleştirmenlere göre Katar’ın ABD’nin Ortadoğu’daki önemli müttefiklerinden biri olması ve Trump ailesinin bölgede ticari çıkarlarının bulunması, bu büyüklükteki bir hediyeyi siyasi açıdan tartışmalı hale getiriyor.

Eleştirilere göre doğrudan bir karşılık bulunmasa bile, böylesi yüksek değerli bir hediyenin Amerikan dış politikasına ilişkin algıyı etkileme riski bulunuyor.

SEÇİM SÜRECİNDE SİYASİ KOZ OLABİLİR

Trump’ın mali beyanı ve Katar uçağı tartışmasının, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Demokratlar tarafından önemli bir siyasi başlık haline getirilmesi bekleniyor.

Demokrat siyasetçiler, Trump’ı başkanlık makamını kişisel ekonomik kazanç için kullanmakla suçlarken, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmeleri halinde konuyla ilgili soruşturmalar açabileceklerinin sinyalini veriyor.

Trump ise iş insanı kimliğini, ekonomiyi yönetme becerisinin kanıtı olarak sunuyor. Ancak eleştirmenleri, milyonlarca Amerikalının yüksek yaşam maliyetiyle mücadele ettiği bir dönemde başkanın servetindeki artışın siyasi açıdan kırılgan bir görüntü yarattığını savunuyor.

Son anketlerde Amerikalıların önemli bir bölümünün ekonominin gidişatından ve fiyatların yüksekliğinden memnun olmadığı görülüyor. Demokratlar da bu ortamda Trump’ın kişisel gelirlerindeki büyük artışı, halkın ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya getirmeyi hedefliyor.