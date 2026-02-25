Trump’ın tehdidine Tahran’dan sert yanıt: Askerlerinizin kaderi masada

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezaei, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nükleer müzakerelerin kritik bir eşikte olduğunu söyledi.

Rezaei, “Perşembe günkü görüşmeler Trump için bir sınav olacak. Bu görüşmeler, Amerikan askerlerinin cehenneme mi gideceğini yoksa Amerika’ya mı döneceğini belirleyecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programını sınırlayan bir anlaşmayı kabul etmemesi halinde askeri seçeneğin masada olduğunu açıklamıştı.

Umman arabuluculuğunda bu ay yeniden başlayan dolaylı görüşmelerin üçüncü turunun Perşembe günü Cenevre’de yapılması bekleniyor.

Tahran yönetiminin görüşmelerde taslak bir anlaşma metni sunacağı belirtiliyor.

Trump’ın geçtiğimiz hafta anlaşma için 10-15 günlük bir süre verdiği, anlaşmaya varılamaması halinde İran’ın “çok kötü bir gün” yaşayacağı yönünde ifadeler kullandığı aktarılıyor.