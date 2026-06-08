Trump’ın uyarısına rağmen İsrail’den İran’a saldırı

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni saldırılardan kaçınılması yönündeki çağrısına rağmen İran’ın güneybatısındaki Mahşehr Petrokimya Kompleksi’ni vurduğunu açıkladı. İran basını, saldırıda tesisin bazı bölümlerinin zarar gördüğünü duyurdu.

Saldırı, 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesten bu yana İran’daki bir enerji tesisine yönelik ilk doğrudan saldırı olarak kayıtlara geçti. İsrail ordusu, petrokimya kompleksinin yanı sıra İran’daki bazı askeri hedeflerin de vurulduğunu bildirdi.

Saldırıdan saatler önce ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran’ın yeni saldırılarının Washington ile Tahran arasında yürütülen barış görüşmelerini etkilemeyeceğini savundu.

Financial Times’a konuşan Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, “Bu durum anlaşmayı etkilemeyecek. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben alıyorum. Netanyahu karar verici değil” dedi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, pazar günü Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile anlaşmaya yaklaşıldığını belirterek İsrail’den yeni saldırılardan kaçınmasını istedi.

İRAN'DAN BALİSTİK FÜZELERLE KARŞILIK

İsrail’in saldırılarının ardından İran da İsrail’e balistik füzelerle misillemede bulundu. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarında havadan fırlatılan balistik füzeler kullandığını öne sürdü. İran’ın hedef aldığı noktalar arasında Nazareth yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü’nün bulunduğu bildirildi.

Trump yönetimi, İran ile yürütülen görüşmelere alan açmak için İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını durdurmasını istiyor. Ancak İsrail, pazar günü Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırı düzenledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırının Hizbullah’ın İsrail’e yönelik ateşine karşılık verildiğini savundu. İran ise ABD ile yapılacak olası bir anlaşmanın Lübnan’daki ateşkesin korunmasına da bağlı olduğunu belirtiyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Bölgedeki yeni gerilim enerji piyasalarına da yansıdı. Karşılıklı saldırıların ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3’ün üzerinde artarak 96 doların üzerine çıktı.

Savaşın başından bu yana İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri kısıtlaması da küresel enerji ticaretinde endişeleri artırıyor.

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği boğazın yeniden açılması, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ana başlıkları arasında yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ KOŞULLAR GÜNDEMDE

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Hürmüz Boğazı’nın açılacağını ancak bunun yeni koşullara bağlı olacağını söyledi.

Celali, koşulların İran ve Umman tarafından belirleneceğini belirterek boğazdan geçişlerle ilgili bazı hizmetler için ücret alınacağını ifade etti.

ABD ile İran arasında sürdürülen görüşmelerde, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisinin tanınması gibi başlıklar öne çıkıyor.

Trump, Washington ile Tahran’ın savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduğunu savunuyor. Ancak İsrail’in İran’a, İran’ın da İsrail’e yönelik yeni saldırıları, müzakere sürecinin kırılganlığını artırdı.