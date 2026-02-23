Trump’ın yeni tarifelerine Avrupa’dan rest

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Donald Trump’ın küresel gümrük tarifelerini iptal etmesinin ardından Washington yönetiminden, geçen yıl varılan AB–ABD ticaret anlaşmasının şartlarına bağlı kalmasını istedi.

Brüksel, ABD’nin aldığı yeni vergi kararlarıyla ilgili “tam açıklık” talep etti.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump dönemindeki küresel tarifeleri iptal etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, önce genel olarak yüzde 10’luk geçici tarifeler açıkladı, ardından bu oranı bir gün içinde yüzde 15’e yükseltti. Bu adım, AB tarafında anlaşmanın geleceğine ilişkin endişelere yol açtı.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, tarafların geçen yıl üzerinde uzlaştığı “adil, dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı” ticaret çerçevesinin mevcut gelişmelerle zedelendiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bir anlaşma anlaşmadır” ifadesi kullanılarak Washington’a mesaj verildi.

Brüksel, AB ürünlerinin daha önce belirlenen üst sınırın ötesinde yeni tarifelerle karşı karşıya kalmaması gerektiğini belirtti.

Komisyon, öngörülemez vergi kararlarının küresel piyasalarda güveni sarstığını ve ticareti olumsuz etkilediğini kaydetti.

GEÇEN YILKİ ANLAŞMANIN ÇERÇEVESİ

Geçen yıl imzalanan ticaret anlaşması kapsamında ABD’nin AB ürünlerine uyguladığı genel gümrük vergisi oranı yüzde 15 olarak belirlenmişti.

Çelik gibi bazı sektörler özel düzenlemelere tabi tutulurken, uçak ve yedek parçaları gibi kimi ürünlerde sıfır gümrük tarifesi uygulanması kararlaştırılmıştı.

AB ise birçok ABD ürünündeki ithalat vergilerini kaldırmayı ve misilleme tehdidinden vazgeçmeyi kabul etmişti.

AB Komisyonu, Ticaret Komiseri Maros Sefcovic’in, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile konuyu görüştüğünü açıkladı. Brüksel, Washington’dan atılacak adımlar konusunda netlik beklediğini duyurdu.