Trump: İran’a kara operasyonu ihtimal dışı değil

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı devam eden savaş kapsamında ABD kara birliklerinin sahaya gönderilebileceğini söyledi. Ancak Trump, böyle bir kararın ancak “çok güçlü bir gerekçe” olması halinde gündeme gelebileceğini ifade etti.

Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, kara harekâtı ihtimalinin tamamen dışlanmadığını ancak şu anda böyle bir planın bulunmadığını belirtti.

Trump, İran’a kara birlikleri gönderilmesi ihtimaline ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınarak şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Belki. Ama bunun için çok güçlü bir gerekçe gerekir.”

ABD Başkanı, İran’daki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bulunduğu nükleer tesislerin kontrol altına alınması için kara birliklerinin kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

Trump, bu seçeneğin ileride değerlendirilebileceğini ancak şu anda böyle bir planın bulunmadığını söyledi.

“ŞİMDİLİK SADECE VURUYORUZ”

Trump, İran’daki hedeflere yönelik saldırıların sürdüğünü belirterek ABD’nin askeri operasyonlarının şu aşamada hava saldırıları üzerinden yürütüldüğünü ifade etti:

“Şu anda onları ağır şekilde vuruyoruz. Ama o noktaya gitmedik. Belki ileride olur ama şu anda değil.”

ABD yönetimi, İran’a yönelik askeri operasyonları İran’ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacıyla başlattığını savunuyor.