Trump: İran anlaşma istiyor ama kabul etmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik Amerikan askeri operasyonlarını değerlendirdi.

Trump, ABD ordusunun yürüttüğü operasyonların ardından İran’ın “tamamen yenildiğini” öne sürdü.

Trump paylaşımında, İran’ın ABD ile anlaşma arayışında olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“İran tamamen yenildi ve bir anlaşma istiyor.”

Trump, İran’ın talep ettiği olası bir anlaşmanın kendisi açısından kabul edilebilir olmadığını da vurguladı.

Paylaşımında, “Ama bu benim kabul edeceğim bir anlaşma değil” ifadelerini kullandı.

Trump’ın tam açıklaması şu şekilde:

“Yalan haber yapan medya, tamamen yenilgiye uğrayan ve bir anlaşma isteyen İran karşısında ABD Silahlı Kuvvetlerinin ne kadar başarılı olduğunu haber yapmaktan nefret ediyor. Ama benim kabul edeceğim türden bir anlaşma değil! Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Başkan DJT”