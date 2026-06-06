Trump İran için tarih verdi: Çok kısa sürede ayrılacağız

ABD Başkanı Trump, Wisconsin eyaletinde tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek için yola çıktıklarını ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeye yönelik askeri eyleme başladıklarını savunarak bu durumun yakında sona ereceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız" diye konuştu.

İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek zorunda olduklarını ve bunun için harekete geçtiklerini savunan Trump, "(İran) Nükleer bir tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydık. Bunun olmasına izin veremezdik. Kimse bunun olmasını istemiyordu. Bu işi büyük ölçüde hallettik. Göreceksiniz, öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı" değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savunarak Amerikalılardan biraz sabırlı olmalarını istedi.

İran liderlerinin "savaşı sona erdirmek" için ABD ile henüz bir anlaşmaya varamamalarının nedeninin "güçlü" ve "gururlu" olmaları olduğunu belirten Trump, ancak "nihayetinde bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneklerinin olmadığını" savundu.

Trump, "Güçlüler, gururlular, asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar. Başka seçenekleri yok ve bu biraz zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

ABD kamuoyunda "İran ile hızla bir anlaşmaya varması gerektiği" yönündeki çağrılara karşı çıkan Trump, "Bu tür şeyler yıllar alır" dedi.

Süreci Vietnam Savaşı ile karşılaştıran Trump, şunları kaydetti:

"Oldukça hızlı ilerliyorum. Üç aydır bu işin içindeyim. Biliyorsunuz, Vietnam 19 yıl sürdü. Üçüncü ayımdayım ve tek yaptıkları 'Vay canına, ne zaman kazanacaksınız?' demek. Eğer Demokrat olsaydım, kimse böyle konuşmazdı ama benim için fark etmez. Buna çok alıştım."

Trump, ABD'nin İran'a ait orduları "tamamen yok ettiğini" ileri sürerek, İran'ın "halen bazı füzeleri ve insansız hava araçları olduğunu" dile getirdi. Donald Trump, şöyle devam etti:

"İnsansız hava aracı fabrikalarının çoğu, fırlatma rampalarının çoğu ve füze üretim alanlarının çoğu devre dışı bırakıldı. Ancak yine de kapasiteleri var. (İran'ın) Bazı füzeleri, bazı insansız hava araçları var. Yüzde olarak belki füzelerinin yüzde 21-22'si diyebilirim. Çok sayıda füze var ama ilk saldırdığımız zamanki gibi değil."