Trump İsrail'e geldi, rehineler serbest bırakıldı: Gazze'de son 6 saatte neler yaşandı?

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 13 İsrailli esiri daha Kızılhaç heyetine teslim ederek 20 sağ İsrailli esirin tümünü serbest bıraktı. Re’im saha hastanesinde sağlık taramalarından geçirilecek olan rehineler, ardından aileleriyle buluşacak ve tedavi için hastanelere yönlendirilecek.

Hamas, saat 08:00 sularında 7 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç'tan alındığını ve sınırı geçtiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Hareket bu adımla yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını teyit ediyor. Hamas bu adımla ayrıca, arabulucuların Siyonist düşmanı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak ve anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasını tamamlamak için yaptığı çalışmaların önemini vurguluyor" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin başarıyla uygulanmasının ardından gelen önemli bir adım olarak görülüyor.

Gazze'deki tutuklular için de umut verici bir gelişme yaşanıyor. Bugün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde yaklaşık 2 bin Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Bu kişilerin bir kısmı, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltında tutulan bin 700 Filistinli ile birlikte, hangi suçla suçlandıkları bilinmeden hapis tutulmuştu.

Aileler, sevdiklerine kavuşmayı beklerken, Kızıl Haç'a ait araçlar, tutukluları İsrail sınırına getirmek üzere yola çıktı.

TEL AVİV'DE COŞKULU KARŞILAMA

Tel Aviv’deki Rehineler Meydanı’nda büyük bir kutlama düzenlendi.

İlk rehine grubunun serbest bırakılmasıyla birlikte, meydanda toplanan kalabalık, bayraklar sallayarak ve sevdiklerinin fotoğraflarını taşıyarak sevinçlerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağıyla uzun bir uçuşun ardından İsrail’e iniş yaptı.

Trump, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uzun vadeli olacağı konusunda güvenini dile getirdi. Bugün, Başbakan Netanyahu ile görüşmesi ve İsrail parlamentosuna hitap etmesi bekleniyor.

TEL AVİV SAHİLİNDE TRUMP'A TEŞEKKÜR MESAJI

İsrail’deki aktivistler, Tel Aviv sahilinde büyük bir “Teşekkürler Trump” mesajı oluşturdular.

Hamas ile ateşkes anlaşmasını sağlama çabaları için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini ileten aktivistler, Rehineler Meydanı'nda da Trump’ın ekrana yansımasıyla coşkulu bir şekilde alkışladılar.

MISIR SINIRINDA YARDIM KONVOYLARI HAZIR

Rafah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafında, insani yardım araçları Gazze'ye girmeyi bekliyor. Mısır’ın devlet haber ajansı Al-Qahera News, bu araçların Gazze halkına yardım ulaştırması için sinyal beklediğini duyurdu. Yardımların en kısa sürede Gazze'ye ulaşması bekleniyor.

İsrail-Hamas ateşkesinin başladığı günden bu yana, Gazze’deki ölü sayısı 300’ü geçti. Son üç gün içinde, Gaza hastanelerine 323 ölü başvurusu yapıldı. 295’inin, yıkılan binaların altından çıkarıldığı bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altından çıkarılan cesetlerle birlikte bu sayıyı artırmayı sürdürüyor.