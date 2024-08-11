Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya e-postalarının saldırıya (hacklendiği) uğradığı iddia edildi.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 09:13
Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası
Abone Ol google-news

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Cheung, Politico dergisinin yer verdiği raporda "İranlı saldırganlar ABD'li üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi" ifadesinin bulunduğuna işaret etti.

Microsoft tarafından yayınlanan rapora ilişkin açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ise ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği veya siber saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

Bu arada Trump'ın kampanyasından gelen iddiaya yönelik bir kanıt sunulmadı.

Öte yandan söz konusu raporda, İran askeri istihbarat biriminin Haziran 2024'te ele geçirilen eski bir danışmanın hesabı üzerinden ABD başkanlık seçimi kampanyasına kimlik avı postası gönderdiği öne sürüldü.


ABD haberleri Donald Trump haberleri

İlgili Haberler

Trump basın toplantısında konuştu: 'Fed kararlarında ABD başkanının

Trump basın toplantısında konuştu: 'Fed kararlarında ABD başkanının "söz sahibi" olması gerekir'
Trump teklif etti: Rakibi Harris kabul etti

Trump teklif etti: Rakibi Harris kabul etti
Biden'dan çarpıcı açıklama: 'Trump seçimi kaybederse...'

Biden'dan çarpıcı açıklama: 'Trump seçimi kaybederse...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler