Trump konuştu, İran karşılık verdi: Tehdit altında müzakere yok

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile baskı ve tehdit altında müzakereye girmeyeceklerini açıkladı.

İran devlet televizyonu IRIB’in aktardığına göre Pezeşkiyan, Washington yönetiminin mevcut politikalarının diyalog sürecini zorlaştırdığını söyledi.

Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve diplomatik temaslar ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı, ABD’nin attığı adımların güven ortamını zedelediğini belirterek, “düşmanca eylemler ve operasyonel baskılar” sürdükçe ilerleme sağlanmasının zor olduğunu ifade etti.

“ÖNCE ABLUKA KALDIRILMALI”

Pezeşkiyan, sorunların çözümü için öncelikle İran limanlarına giriş çıkış yapan gemilere yönelik engellerin kaldırılması gerektiğini savundu. Bu adımın, anlaşmazlıkların çözümü için gerekli zemini oluşturacağını dile getirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Şahbaz Şerif, ülkesinin bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması için samimi çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Şerif ayrıca, İran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler için üst düzey bir heyeti İslamabad’a göndermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İRAN HEYETİ UMMAN'A GEÇTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetin, İslamabad temaslarının ardından Maskat’a geçtiği bildirildi. Heyetin bölgede diplomatik temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

Arakçi, Pakistan ziyaretini “verimli” olarak nitelendirirken, İslamabad’da herhangi bir ABD heyetiyle görüşme gerçekleştirmedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’ın cumartesi günü Pakistan’a gitmesi bekleniyordu. Ancak Trump’ın ziyareti son anda iptal ettiği bildirildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD tarafına bir teklifte bulunduğunu ileri sürerek, ABD’li müzakere heyetinin Pakistan’a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretini iptal ettikten sonra İran tarafından başka bir teklif aldıklarını iddia etti.

Trump, "İran bize bir kağıt parçası verdi, bunun daha iyi olması gerekiyordu. İlginç bir şekilde, seyahati iptal ettiğim anda, sadece 10 dakika sonra, çok daha iyi bir kağıt parçası aldık. İran çok şey teklif etti ama yeterli değildi. Kiminle görüşmemiz gerekirse görüşeceğim ancak 2 gün beklememiz, insanların 16-17 saat yolculuk etmesine ihtiyacımız yok. Bunu bu şekilde yapmayacağız. Telefon üzerinden anlaşma sağlayacağız, bizi istedikleri zaman arayabilirler. Bütün kartlar bizim elimizde, her şeyi kazandık" dedi.