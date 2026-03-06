Trump Küba’yı hedef aldı: Çok yakında çökecek

CNN’den Dana Bash ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşan Trump, ikinci başkanlık döneminde ABD ordusunun elde ettiği başarıları anlatırken Küba’ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump, “Bu konuyla doğrudan ilgili değil ama Küba da çok yakında çökecek. Anlaşma yapmak için çok istekli durumdalar” dedi.

Küba yönetiminin Washington ile bir anlaşma arayışında olduğunu iddia eden Trump, “Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Marco’yu (Rubio) oraya göndereceğim ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Şu anda başka bir konuya odaklanmış durumdayız ama zamanımız var. 50 yılın ardından Küba hazır” ifadelerini kullandı.

“50 YILDIR İZLİYORUM”

Trump, Küba’daki gelişmeleri uzun yıllardır takip ettiğini belirterek sürecin kendi döneminde hız kazandığını savundu.

“50 yıldır bunu izliyorum ve şimdi adeta önüme düştü. Küba çöktü ve bizim önümüze geldi. Bu süreçte oldukça iyi gidiyoruz” diyen Trump, ABD’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Trump, bir gün önce Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada da ABD’de yaşayan Küba kökenli kişilerin ülkelerine dönebilmesinin “yalnızca zaman meselesi” olduğunu dile getirdi.

Bu sözleriyle yönetimin gündeminde Küba başlığının da bulunduğuna işaret eden Trump, Dışişleri Bakanı Rubio’ya atıfta bulunarak, “Harika bir iş çıkarıyor. Bir sonraki iş de o özel Küba meselesi olacak” dedi.

Trump ayrıca, farklı krizlere aynı anda müdahale etmenin riskli olabileceğini belirterek, “Hepsini aynı anda yapabilirsiniz ama bazen kötü sonuçlar doğar. Önce bir işi bitirmek gerekiyor. Bu ülkenin başına kötü bir şey gelmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.