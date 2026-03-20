Trump, NATO’ya ateş püskürdü: ABD olmadan kağıttan kaplan

ABD Başkanı Donald Trump, ABD olmadan NATO’nun etkisiz kalacağını savunarak, ittifak üyelerinin “nükleer güce sahip bir İran’ı durdurma” mücadelesine katılmak istemediğini öne sürdü.

Trump, askeri açıdan savaşın kazanıldığını iddia ederek, NATO ülkelerini petrol fiyatlarının yükselmesinden şikâyet etmekle ancak Hürmüz Boğazı’nın açılması için sorumluluk almamakla suçladı.

Açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının yüksek petrol fiyatlarının temel nedeni olduğunu savunan Trump, bunun düşük riskli ve kolay bir askeri hamle olduğunu ileri sürdü.

Trump, mesajının sonunda NATO ülkelerine sert sözlerle yüklenerek, “Korkaklar, bunu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Trump mesajında şunları kaydetti:

“ABD olmadan NATO KAĞITTAN BİR KAPLANDIR! Nükleer güce sahip bir İran’ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Artık bu mücadele askeri açıdan KAZANILDI ve kendileri için neredeyse hiç tehlike kalmadı; ancak ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ama yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etmek istemiyorlar. Onlar için çok kolay, riski de çok az. KORKAKLAR, bunu ASLA UNUTMAYACAĞIZ!”