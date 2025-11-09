Trump-Orban arasında enerji pazarlığı: Macaristan’a Rus gazı serbestliği

Macaristan, Rusya’dan enerji ithalatına ilişkin ABD yaptırımlarından bir yıllık muafiyet aldı. Karar, Başbakan Viktor Orban’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından açıklandı.

Washington’daki görüşmede Orban, ülkesinin Rus petrolü ve gazına olan bağımlılığının “coğrafi bir zorunluluk” olduğunu savundu.

Trump, Beyaz Saray’daki ortak basın toplantısında Macaristan’ın özel durumuna dikkat çekti:

“Onların başka bölgelerden petrol ve gaz alması çok zor. Büyük bir ülke ama denizi yok, limanları yok. Bu yüzden durumları farklı.”

Trump, birçok Avrupa ülkesinin hâlâ Rus enerjisi satın aldığını hatırlatarak, “Yıllardır Rusya’dan enerji alıyorlar, bu da bana ilginç geliyor” ifadelerini kullandı.

“TAM MUAFİYET ALDIK”

Orban, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rus gazı ve petrolünü taşıyan iki boru hattının yaptırımlardan tamamen muaf tutulduğunu söyledi:

“Başkana yaptırımların kaldırılmasını talep ettik. Anlaştık ve Başkan kararını verdi. Bu iki boru hattına yaptırımlar uygulanmayacak.”

Muafiyet, Macaristan’ın TürkAkım (TurkStream) üzerinden aldığı doğalgazı ve Druzhba petrol hattı üzerinden gelen Rus petrolünü kapsıyor.

Macaristan, Avrupa Birliği’nin Rus enerjisinden uzaklaşma yönündeki çağrılarına rağmen Moskova ile enerji bağını koruyan az sayıda AB üyesi ülkeden biri.

AB ülkeleri son dönemde Rus petrolü ve doğalgazı ithalatını büyük ölçüde durdurmuş durumda.

Orban ise bu bağımlılığı “ülke ekonomisi için hayati” olarak tanımlıyor.

ABD İLE YENİ ANLAŞMALAR

Görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ın ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için yaklaşık 600 milyon dolarlık anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Ayrıca iki ülke nükleer enerji alanında iş birliği yapacak. Macaristan, Paks Nükleer Santrali için artık ABD merkezli Westinghouse Electric Company’den nükleer yakıt satın alacak.

Bu hamle, ülkenin uzun süredir kullandığı Rus menşeli nükleer yakıta bağımlılığını azaltma adımı olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre Macaristan, geçtiğimiz yıl doğalgazının %74’ünü, petrolünün ise %86’sını Rusya’dan ithal etti.

IMF, Rus gazına yönelik AB çapında bir kesintinin, Macaristan ekonomisinde %4’ü aşan üretim kaybına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.