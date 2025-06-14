Trump-Putin görüşmesi: ’Putin de benim gibi düşünüyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran arasındaki savaşın sona ermesi konusunda Putin'le aynı fikirde olduklarını belirtti.



Putin ile yaptığı 50 dakikalık telefon görüşmesine dair TruthSocial hesabından açıklama yapan Trump şunları söyledi:

"Başkan Putin bu sabah beni arayıp doğum günümü çok güzel bir şekilde kutladı, ama daha da önemlisi, çok iyi tanıdığı bir ülke olan İran hakkında konuşmak istedi. Uzun uzun konuştuk. Rusya/Ukrayna hakkında çok daha az zaman harcandı, ama bu gelecek haftaya kalacak. Planlanan esir takaslarını yapıyor - her iki taraftan da hemen çok sayıda esir takas ediliyor. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Benim gibi o da İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor, ben de ona kendi savaşının da sona ermesi gerektiğini açıkladım."