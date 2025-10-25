Trump–Putin hattında yeni kriz: Moskova’dan ABD’ye üç kritik koşul

ABD’nin, Ukrayna savaşı gerekçesiyle Rusya’nın iki enerji devine uyguladığı yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki ilişkileri yeniden gerdi.

Rusya Devlet Başkanı’nın, Washington'a gönderdiği yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ise “Müzakereler durmadı, devam ediyor” diyerek diyalogun sürdüğünü vurguladı.

"ESKİ YAKLAŞIM SONUÇ GETİRMEDİ"

Cuma akşamı Fox News’a konuşan Dmitriyev, müzakerelerde üç temel noktanın dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Putin’e yakın isimlerden biri olarak bilinen Dmitriyev, yaptırımların 'etkisiz' olduğunu belirterek, Joe Biden dönemindeki baskı ve çatışma politikasının sona ermesi gerektiğini şu sözlerle savundu:

Moskova ile karşı karşıya gelmek yerine diyalog kurulmalı. Eski yaklaşım hiçbir sonuç getirmedi.

GÖRÜŞME ERTELENDİ

Dmitriyev ayrıca, Trump ve Putin’in planlanan Budapeşte görüşmesinin ertelendiğini, ancak iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü açıkladı.

Bugün (Cumartesi) Miami’de ABD’nin özel temsilcisi Steve Whitcoff ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Putin’in özel danışmanı Dmitriyev

Washington, iki gün önce Rosneft ve Lukoil şirketleri ile bunların iştiraklerine yönelik yeni bir yaptırım paketi açıklamıştı. Bu kararın ardından Trump, Putin’le yapılması planlanan zirveyi 'sonuç getirmediği' gerekçesiyle belirsiz bir tarihe erteledi.

DİPLOMATİK DÜELLO

Trump, son dönemde Putin’in Ukrayna savaşını sonlandırmakta isteksiz davrandığını söyleyerek rahatsızlığını dile getirmişti. Kremlin ise 'kalıcı barış' için köklü koşullarının yerine getirilmesini şart koşuyor.

Fox News’a konuşan Dmitriyev ise son olarak Moskova'ya üç temel şart sundu:

- Rusya’nın çıkarları ve güvenlik kaygıları göz önünde bulundurulmalı.

- Sadece ateşkes değil, savaşın kök nedenleri çözülmeli.

- NATO, Rusya’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturmayacak şekilde yeniden tanımlanmalı.