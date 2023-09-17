Trump, Putin'den övgü almaktan memnun olduğunu söyledi

Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:22

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:22

Eski ABD Başkanı Donald Trump, NBC'nin Meet the Press programı moderatörü Gazeteci Kristen Welker ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusundaki kendsinin tutumuna övgüler yağdırdığı söylenince Trump, "Bunu söylemesi hoşuma gitti. Çünkü bu söylediklerimin doğru olduğu anlamına geliyor" dedi.

Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi "bir odaya toplayacağını ve bir anlaşma yapacağını" ifade etti.

Gazetecinin, "Ukrayna'daki savaşı tam olarak nasıl hızlı bir şekilde sona erdireceği" sorusuna Trump, cevap vermeyi reddederek, "Size tam olarak söylersem tüm pazarlık kozlarımı kaybederim" yanıtını verdi.

Trump, "Yani, tam olarak ne yapacağınızı söyleyemezsiniz. Putin'e bazı şeyler söyleyebilirim. Zelenski'ye de bazı şeyler söylerdim" diye ekledi.

Gazeteci, Trump'a, "Rus bombalarının Ukrayna'daki doğumevlerini yerle bir ettiğini ve Rus güçlerinin kasıtlı olarak sivillere saldırdığını" belirtmesi üzerine Trump, "Bunların hepsi korkunç" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Putin, Trump'ın, Beyaz Saray'da ikinci bir dönem için seçilmesi halinde Rusya-Ukrayna savaşını birkaç saat içinde sona erdirebileceğine dair tekrarlanan açıklamalarını övmüştü.

Putin, "Trump Ukrayna krizi de dahil olmak üzere tüm yakıcı sorunları birkaç gün içinde çözeceğini söylüyor. Bu konuda kendimizi mutlu hissetmekten başka bir şey yapamayız" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP ÇEŞİTLİ SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybettiği 2020 seçimlerine hile karıştırmaya teşebbüs etmek, başkanlığı sonrasında gizli bilgileri saklamak ve yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödemekle suçlandığı dört ayrı iddianamede 90'dan fazla suçlamayla karşı karşıya.

Karşı karşıya olduğu hukuk davaları arasında New York başsavcısının iş ilişkileri hakkında açtığı 250 milyon dolarlık bir dava ve bir yargıcın "büyük ölçüde doğru" olduğuna karar verdiği bir tecavüz suçlamasından kaynaklanan bir hakaret davası da yer alıyor.

Trump yine de tüm suçlamaları reddediyor ve kendisini siyasi zulmün kurbanı olarak gösteriyor.

Trump ayrıca, 2024 Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimlerine ilişkin ulusal ve önemli eyalet anketlerinde önemli ölçüde önde gidiyor.