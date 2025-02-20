Trump, savaştan Zelenski'yi sorumlu tuttu: 'Berbat bir iş çıkardı...'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:21

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:37

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen ve Gelecek Yatırım Girişim Enstitüsü (FII) tarafından organize edilen zirvede dış politika gündemini değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmenin çok önemli olduğunu ve bu konuda çok çaba gösterdiklerini kaydeden Trump, savaşın başlama ve devam etme nedenlerini büyük oranda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile önceki ABD Başkanı Joe Biden'a bağladı.

"Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenski berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü" diyen Trump, "Her iki tarafla da konuşmazsanız savaşı bitiremezsiniz, ancak üç yıldır konuşmuyorlar" yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Riyad'a davet edilmediği için üzgün olduğunu ancak 3 yıldır süren savaş boyunca barış için bir şey yapmadığı için bu görüşmelerde yer alamadığını savunan Trump, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" şeklinde konuştu.

Riyad'daki müzakereler için Suudi Arabistan'a teşekkür eden Trump, Rusya ile yürüttükleri müzakereler sonucunda barışı getireceklerine inandığını söyledi.

Trump, "Yakın zamanda bir ateşkes görmeyi ve Avrupa ile Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

ZELENSKİ'YE 'DİKTATÖR' DEDİ

Zelenski'nin ülkesinde halk nezdinde popülaritesinin çok düşük olduğunu savunan Trump, Ukrayna'da birçok şehrin yerle bir olduğunu ve böyle bir ortamda o ülkedeki liderin popüler olamayacağını söyledi.

Trump, Zelenski'yi doğrudan hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim yapılmasını reddediyor. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, daha hızlı hareket etse iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak. Harekete geçmeli ve hızlı hareket etmeli çünkü savaş yanlış yöne gidiyor. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere ediyoruz ki bunu sadece Trump'ın yapabileceğini herkes kabul ediyor."

Zelenski'nin eski ABD Başkanı Biden'la "oyun oynadığını" savunan Trump, hem Biden yönetiminin hem de Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Trump, "Sanırım Putin, Biden'ın (barışı getirmek için) hiç denemediğini bile itiraf etti. Avrupa barış getirmekte başarısız oldu ve Zelenski de muhtemelen para akışını devam ettirmek istiyordu" değerlendirmesinde bulundu.