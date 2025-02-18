ABD ve Rusya Riyad’da masada, Zelenskiy Ankara’da: Büyük güçler Ukrayna üzerinde pazarlıkta
ABD ve Rusya, Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyeti, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.
ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak" demişti.
ZELENSKİY ANKARA'YA GELDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.
RİYAD ZİRVESİ'NE KATILMADI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Zelenskiy, şunları söyledi:
"Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız."
BAE'den sonra resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.
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