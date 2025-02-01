Trump sözünü yerine getirdi: Üç ülkeye gümrük vergisi geldi

Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:10

Güncelleme: 01.02.2025 - 10:10

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninin ardından yaptığı açıklamalarda, birçok ülke ile ikili ticari ilişkilerde kendilerine kötü davranıldığını ve para kaybettiklerini savunarak başta Meksika, Kanada ve Çin olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri getireceğini söylemişti.

"Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle (uygulayacağım). Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı" değerlendirmesini yaptı.

HANGİ ALANLARDA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK?

Trump, Kanada petrolüne de aynı tarifeyi uygulayıp uygulamayacağına ilişkin bir soruya ise "Muhtemelen bu konuda tarifeyi biraz düşüreceğim. Petrolde yüzde 10'a düşüreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Trump, ABD'nin tarihte hep gümrük vergileri ile zengin olduğunu ve kendisinin bu anlayışa döndüğünü ifade ederek, çip, petrol, doğalgaz, çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra da gümrük vergisi koyabileceğini dile getirdi.