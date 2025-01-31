Ege Denizi'nde 'volkan' paniği! Binlerce yıl önce patlamıştı...
Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki turistik Santorini Adası’nda bulunan yanardağda ani sismik hareketlilik tespit edildi. Bu gelişme üzerine yetkililer önlemleri artırma kararı aldı.
Bilim insanları, yaşanan sismik hareketliliğin 2012 yılındaki aktiviteye benzerlik gösterdiğini belirtiyor. Ancak şu an için endişe verici bir durum olmadığı ifade ediliyor.
Sismik hareketliliğin ardından, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias başkanlığında bir heyet oluşturuldu.
Bilim insanları, merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, adadaki sivil koruma önlemlerinin artırılması kararı alındı.
2012’DE YAŞANANLAR
Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik hareketlilik artış göstermişti. Bu hareketlilik 14 ay boyunca devam etmiş, ancak herhangi bir volkanik patlama gerçekleşmemişti.
Volkanik bir ada olan Santorini’de bilinen en büyük patlama M.Ö. 1600 yıllarında gerçekleşti. Bu patlamanın ardından adanın 73 kilometrekarelik bir bölümü sular altında kaldı.
Bugün, Santorini’den teknelerle ulaşılabilen ve patlama sonucu adadan ayrışarak oluşan Santorini Kalderası, turistlerin ilgi gösterdiği duraklardan biri.
SANTORİNİ HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER
- Bazı tarihçiler, Santorini’deki büyük patlamanın Platon’un bahsettiği kayıp Atlantis uygarlığıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.
- Beyaz badanalı evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve nefes kesici gün batımlarıyla Santorini, dünya çapında balayı çiftlerinin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biridir.
- Adada yetişen üzümler, kurak ve volkanik toprak nedeniyle özel bir aromaya sahiptir. Santorini, özellikle Assyrtiko üzümünden yapılan şaraplarıyla ünlüdür.
- Oia köyünden izlenen gün batımı, dünyanın en güzel gün batımlarından biri olarak kabul edilir. Bu yüzden gün batımı saatlerinde bölgeye büyük bir turist akını olur.
- Santorini’nin volkanik yapısı nedeniyle plajları farklı renklerde kumlara sahiptir. Perissa ve Kamari Plajları siyah kumlu, Red Beach kırmızı kayalıklarla, White Beach ise beyaz taşlarla kaplıdır.
- Santorini, volkanik bir ada olduğu için doğal su kaynaklarına sahip değildir. İçme suyu genellikle yağmur suyundan ya da ana karadan getirilen suyla sağlanır.
- Santorini, aktif bir volkanın kalderası etrafında yer almaktadır. Bugün hala Nea Kameni adasında volkanik aktivite izlenmektedir.
- Santorini’nin dar ve dik sokaklarında ulaşım zordur. Bazı turistik bölgelerde eşeklerle ulaşım hala devam etmektedir, ancak bu durum hayvan hakları nedeniyle eleştirilmektedir.
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