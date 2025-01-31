Ege Denizi'nde 'volkan' paniği! Binlerce yıl önce patlamıştı...

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:42

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:47

Bilim insanları, yaşanan sismik hareketliliğin 2012 yılındaki aktiviteye benzerlik gösterdiğini belirtiyor. Ancak şu an için endişe verici bir durum olmadığı ifade ediliyor.

Sismik hareketliliğin ardından, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias başkanlığında bir heyet oluşturuldu.

Bilim insanları, merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, adadaki sivil koruma önlemlerinin artırılması kararı alındı.

2012’DE YAŞANANLAR

Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik hareketlilik artış göstermişti. Bu hareketlilik 14 ay boyunca devam etmiş, ancak herhangi bir volkanik patlama gerçekleşmemişti.

Volkanik bir ada olan Santorini’de bilinen en büyük patlama M.Ö. 1600 yıllarında gerçekleşti. Bu patlamanın ardından adanın 73 kilometrekarelik bir bölümü sular altında kaldı.

Bugün, Santorini’den teknelerle ulaşılabilen ve patlama sonucu adadan ayrışarak oluşan Santorini Kalderası, turistlerin ilgi gösterdiği duraklardan biri.

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