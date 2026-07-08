Trump'tan F-35 sorusuna yanıt: 'Brunson'u hatırlattı, 'karar vereceğiz' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

"ERDOĞAN MUHTEŞEM BİR İNSAN"

Konuşmasında, zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işaret eden Trump, "Türkiye'de çok başarılı bir NATO Zirvesi'ni tamamladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, muhteşem bir insan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, harika bir lider, uzun süredir dostum, çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var, bundan dolayı da bu kadar başarılı ve iyi bir ülkeyi yönetiyor" ifadelerini kullandı.

'TERMİNAL' ÖVGÜSÜ

Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Uçaktan indiğiniz an havalimanına baktığınızda çok güzel bir terminal görüyorsunuz. Her şey çok güzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, müthiş bir iş çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, petrol fiyatlarının alt seviyede tutulması gerektiğine dikkati çekerek, İran'a saldırmasının gerekli bir durum olduğunu savundu.

İran'a saldırılarında ülkenin ordusunu ve donanmasını yok ettiklerini belirten Trump, "Şu an mücadele kapasiteleri oldukça düşük. Çok az füzeleri kaldı" dedi.

Trump, ABD'nin NATO'ya en çok katkı yapan ülke olduğunu vurgulayarak, "Silahlı kuvvetlerimize 1 trilyon dolar yatırım yaptık ve şu an 1,5 trilyon dolar için (Kongreden) istekte bulunuyoruz" diye konuştu.

NATO toplantısına ilişkin Trump, "Odada çok büyük bir birlik ruhu vardı. Tüm ülkeleri savunma taahhütlerini oldukça hızlı artırmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, salondaki birlik ruhunun "inanılmaz" olduğunun altını çizerek, "Çok başarılı bir zirveydi" dedi.

"ŞARA, ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

Ankara'da birçok liderle görüşme imkanı bulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştüğünü anlatan Trump, "Şara, Suriye'yi bir araya getirmede çok iyi bir iş çıkardı, çok güzel işler yaptı. Önceki yönetim döneminde Suriye darmadağındı." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'LA SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAYACAĞINI SANMIYORUM"

Trump, bir gazetecinin "İran'la savaş yeniden başlayacak görünüyor." şeklindeki sözleri üzerine, "Ben, yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz. Bizim daha iyi ekipmanlarımız var." ifadelerini kullandı.

"TİKTOK'TA BİR NUMARADAYIM"

Yapay zeka alanında da Çin'in önüne geçtiklerini söyleyen Trump, "Şu anda TikTok'ta bir numaradayım" dedi.

F-35 SORUSUNA YANIT

Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile F-35 savaş uçakları konusunu görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye ile "harika ilişkileri" olduğunu vurgulayarak F-35 konusunda karar vermesi gerektiğini söyleyen Trump, "Birinci dönemimde Türkiye ile ilişkilerimiz. Rahip Brunson'ı hatırlıyorsunuz. Hapis cezası almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım ve hemen serbest bıraktı. Bırakın, hemen bırakın dedim. Harika bir adam, çok saygın bir adam. Hemen bıraktı. Şu anda da harika ilişkilere sahibiz. F-35'leri kime vereceğimiz konusunda bir karar vereceğiz. Netanyahu'yu sevmiyor, savaşa girebilirdi ama girmedi. NATO'da en güçlü ikinci ülke Türkiye" ifadelerini kullandı.

"(İRAN) BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR ANCAK BUNU NASIL YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı Tahran yönetiminin "nükleer silahsızlandırılması" olarak niteleyerek bunun "büyük bir askeri başarı" olduğunu dile getirdi.

Petrol fiyatlarının düştüğünü ve İran'ın askeri gücünün kalmadığını savunan Trump, "(İran) Bir anlaşma yapmak istiyor ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar, sonra da gece gidip gemileri vuruyorlar." dedi.

Trump, İran'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kendisinin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi "iyi" isimlerle görüştüğünü ancak İran'ın "biraz deli" olduğunu söyledi.

"İran'la anlaşma yapmak istediğimden emin değilim." diyen Trump, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmayacağı ifadelerini yineledi.

Trump, petrol fiyatlarının "hızla düştüğünü, biraz yükseleceğini ancak bu durumun çok çabuk bir şekilde sona ereceğini" savunarak, İran'ın nükleer tesislerine saldırılara ilişkin "Oraya giden olursa havaya uçar, o yüzden kimse oraya yaklaşmaz." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın "işe yaradığını" savunan Trump, ayrıca ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahaleyle alıkoymasını "bir günlük savaş" şeklinde niteledi.

"İRAN'IN ÖLDÜRME LİSTESİNDE BİR NUMARAYIM"

İran'la ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle Ankara'dan yeni Air Force One uçağıyla ayrılmayacağına ilişkin iddialar sorulan Trump, Başkan'ın hayatının çok "tehlikeli" olduğu yorumunu yaparak, "İran'ın öldürme listesinde bir numarayım." dedi.

Trump, "Normal yollarla eve döneceğiz ancak onu Avrupa'daki birkaç üsse, özellikle de birine göndereceğiz. Böylece askerler onu görebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İran’a ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Onlar vurduğunda, biz de vururuz. Onların dilini kullanırız. Olacak herhangi bir şeyin (saldırılara ilişkin) çok kısa sürede sona ereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ KOMÜNİSTİ OLURDUM, LENİN'DEN İYİ OLURDUM"

"Komünist ve sosyalist rejimlerde yaşayanlara mesajınız nedir" sorusuna Trump "Harika bir soru. Biliyorsunuz, komünizmi satmak çok kolay insanlara. Belki dünyanın en iyi komünisti olurdum. Lenin'den iyi olurdum. Düşünün, hayatınız boyunca kira ödemiyorsunuz. Evinizi bedava alıyorsunuz ama etrafta cinayetler işleniyor. Hispanik insanlar konusunda başarılı olma sebebim bu. Bir kez komünist olursanız geri dönemezsiniz. Berbat bir biçimde ölürsünüz" yanıtını verdi.